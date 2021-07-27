На Полтавщині чоловік убив молоду дружину: в неї залишились 2 дітей

У селі Біленченівка Полтавської області 27-річного чоловіка підозрюють у вбивстві та зґвалтуванні молодої дружини. Зловмисник покинув тіло у саду, а сам втік.

Підозрюваного оголосили у розшук

Тіло 24-річної вбитої знайшли 25 липня. Поліція заявила, що має обґрунтовані причини вважати головним підозрюваним мешканця міста Гадяч Олексія Бєлоуса.

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За цим фактом правоохоронці відкрили провадження про умисне вбивство поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством. Бєлоуса вже оголосили у розшук. Поліцейські закликали усіх, кому відоме місце перебування підозрюваного, телефонувати на гарячу лінію.

Раніше теж бив і ґвалтував жінку, – ЗМІ

За даними "Гадяч City", вбита – Ангеліна Омельченко. На сторінці у фейсбуці жінка публікувала фото з ймовірним вбивцею та підписувала його "коханий". 11 липня побита дівчина прийшла у лікарню. При огляді виявилося, що Ангеліну ще й зґвалтували.

Постраждала написала у поліцію заяву про побиття, а про зґвалтування спершу мовчала. Лише після того, як дівчину переконали правоохоронці, вона зазначила і це.

Однак кривдника ніяк не покарали, бо час на збір доказів поліцейські втратили.



Жертва та її ймовірний вбивця / Фото зі сторінки у фейсбуці Ангеліни Омельченко

Підозрював у зраді

Бєлоус нібито бив дівчину впродовж останніх років. Коли він поїхав на заробітки, то запідозрив, що Ангеліна йому зраджує. Водночас видання запевняє, що це неправда. Адже, якби це було так, то у селі вже б пліткували.

Після повернення додому, чоловік, ймовірно, вирішив помститися "зрадниці" та вбив її.