Про виявлення тіла в селищі Маневичі повідомили 22 липня. Померлій було 63 роки.

Інший випадок У Львові 25-річний чоловік жорстоко вбив власну матір: тіло знайшли поліцейські

Забив і витягнув на вулицю

Ймовірного, вбивцю затримали неподалік від місця трагедії. Слідчі вважають, що в нього виник конфлікт з матір'ю.

Після нього син, нібито, завдав їй багато ударів палицею по голові та тілу. Потім, ймовірно, витягнув матір на вулицю та сховався.

Від отриманих травм пенсіонерка знепритомніла, а згодом померла. На тілі виявили численні забої та синці.



Палиця, якою били жінку на Волині / Фото Нацполіції

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці планують оголосити чоловікові підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Якщо вину доведуть, він може відправиться до в'язниці вже на 10 років.

Зверніть увагу! Вночі 20 липня в Луцьку вбили 56-річну жінку та її 22-річну доньку. Згодом арештували підозрюваного, який жив з ними – батька дівчини та ексчоловіка жінки.