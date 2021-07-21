Зловмиснику вже повідомили про підозру. Чоловікові загрожує в'язниця.
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25-річний чоловік вбив власну матір
- Приблизно о 2:30 правоохоронці прибули на виклик до однієї з квартир по вулиці Дніпровській у Львові.
- Там вони знайшли тіло жінки зі слідами насильницької смерті.
- Правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявилась 48-річна місцева жителька.
- Близько 2:00 ночі між львів'янкою та її 25-річним сином раптово виник побутовий конфлікт.
- Під час сварки чоловік жорстоко бив її руками та ногами.
- Жінка отримала важкі травми та померла на місці події.
- Тіло загиблої скерували на експертне дослідження.
Зловмисника затримали
Правоохоронці затримали чоловіка. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років у в'язниці.
Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини трагічної події.
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