Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Мужчине грозит тюрьма.

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25-летний мужчина убил собственную мать

Примерно в 2:30 правоохранители прибыли на вызов в одну из квартир по улице Днепровской во Львове.

Там они нашли тело женщины со следами насильственной смерти.

Правоохранители установили личность погибшей. Ею оказалась 48-летняя местная жительница.

Около 2:00 ночи между львовянкой и ее 25-летним сыном внезапно возник бытовой конфликт.

Во время ссоры мужчина жестоко бил ее руками и ногами.

Женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.

Тело погибшей направили на экспертное исследование.

Злоумышленника задержали

Правоохранители задержали мужчину. Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном убийстве. Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит от 7 до 15 лет в тюрьме.

Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства трагического происшествия.

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