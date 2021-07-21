Саме 62-річного співмешканця слідство підозрює у вчиненні злочину. Йому загрожує тюрма на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

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Чоловіка арештували без права застави

Луцький міськрайонний суд 21 липня обрав запобіжний захід 62-річному підозрюваному. Слідство вважає, що він вбив колишню дружину та доньку.

Його арештували на 60 діб. Суд відправив його під варту без права застави,
– мовиться у повідомленні.

У коментарі "Суспільному" речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич розповіла, що:

  • чоловіку було оголошено підозру за фактом умисного вбивства 2 або більше осіб;
  • адвокат у суді клопотав про домашній арешт;
  • сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою;
  • суд відправив його під варту на два місяці.

Подвійне вбивство у Луцьку: що відомо

  • Подвійне вбивство жінки та її доньки трапилось у ніч проти 20 липня.
  • Підозрюваним є 62-річний голова сімейства, який жив разом з ними.
  • Мешканці будинку в Луцьку, де сталося вбивство, розповіли, що підозрюваний був справжнім сімейним тираном. Напередодні він також вживав алкоголь.
  • Згодом стало відомо, що подружжя було розлученим. Проте проживали разом через відсутність іншого житла та фінансові проблеми.
  • Жінка заявляла на насильство у родині ще з 2011 року – тобто фактично 10 років.