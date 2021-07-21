Саме 62-річного співмешканця слідство підозрює у вчиненні злочину. Йому загрожує тюрма на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.
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Чоловіка арештували без права застави
Луцький міськрайонний суд 21 липня обрав запобіжний захід 62-річному підозрюваному. Слідство вважає, що він вбив колишню дружину та доньку.
Його арештували на 60 діб. Суд відправив його під варту без права застави,
– мовиться у повідомленні.
У коментарі "Суспільному" речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич розповіла, що:
- чоловіку було оголошено підозру за фактом умисного вбивства 2 або більше осіб;
- адвокат у суді клопотав про домашній арешт;
- сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою;
- суд відправив його під варту на два місяці.
Подвійне вбивство у Луцьку: що відомо
- Подвійне вбивство жінки та її доньки трапилось у ніч проти 20 липня.
- Підозрюваним є 62-річний голова сімейства, який жив разом з ними.
- Мешканці будинку в Луцьку, де сталося вбивство, розповіли, що підозрюваний був справжнім сімейним тираном. Напередодні він також вживав алкоголь.
- Згодом стало відомо, що подружжя було розлученим. Проте проживали разом через відсутність іншого житла та фінансові проблеми.
- Жінка заявляла на насильство у родині ще з 2011 року – тобто фактично 10 років.