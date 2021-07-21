Саме 62-річного співмешканця слідство підозрює у вчиненні злочину. Йому загрожує тюрма на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

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Чоловіка арештували без права застави

Луцький міськрайонний суд 21 липня обрав запобіжний захід 62-річному підозрюваному. Слідство вважає, що він вбив колишню дружину та доньку.

Його арештували на 60 діб. Суд відправив його під варту без права застави,

– мовиться у повідомленні.

У коментарі "Суспільному" речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич розповіла, що:

чоловіку було оголошено підозру за фактом умисного вбивства 2 або більше осіб;

адвокат у суді клопотав про домашній арешт;

сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою;

суд відправив його під варту на два місяці.

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