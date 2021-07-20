Мешканка одного з будинків Луцька вранці 20 липня звернулася до поліції й повідомила, що її сусід вбив свою дружину та доньку. На виклик одразу прибули правоохоронці.

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Деталі трагедії

На місці поліцейські виявили тіла двох жінок віком 56 та 22 років та сокиру, яка була знаряддям вбивства. Головним підозрюваним став 62-річний голова сімейства, який, за словами сусідів, напередодні вживав спиртне.

Зараз на місці злочину працює слідчо-оперативна група. Обставини трагедії з’ясовують.

Що кажуть сусіди про підозрюваного

Мешканці будинку №32 на Соборності в Луцьку, де сталося вбивство, нажахані тим що сталося, однак не здивовані. За їхніми словами підозрюваний був справжнім сімейним тираном. Про це вони розповіли в коментарі "Конкуренту":

Він сам сказав сусідці "визвіть поліцію, бо я забив жінку з дитиною". Неадекватний, що я можу сказати. Таку людину треба за ґратами тримати і все. Він не пив, він так дурак. З головою в нього не все добре. Скільки людям він пакостей робив, і нам, і в сусідньому будинку,

– розповідає одна із сусідок.

Чоловіка уже затримали та відправили у наркодиспансер, де перевірять чи він психічно здоровий.

Важливо! Відомості внесені до ЄРДР за частиною 2 статті 115 Кримінального Кодексу України – умисне вбивство. Тепер йому загрожує позбавлення волі терміном від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.