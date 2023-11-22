Имела еще 4 детей: что известно о женщине, выбросившей младенца на свалку в Полтавской области

В Полтавской области 19 ноября на помойке нашли младенца. В конце концов, полицейским удалось разыскать мать, которая совершила этот отчаянный шаг.

В настоящее время младенец находится в перинатальном центре. Полицейские еще проводят предварительное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

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Что известно о женщине, которая выбросила младенца на помойку

Заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов рассказал, что в городе Глобино полицейские установили мать, которая выбросила собственного ребенка на помойку. В частности, это был мальчик весом 2,5 килограмма и ростом 47 сантиметров.

Обнаруженной матерью была 32-летняя роженица. Да, она не смогла объяснить, почему оставила своего сына на помойке.

У женщины еще 4 малолетних ребенка и, возможно, решила, что этот мальчик для нее лишний,

– сказал правоохранитель.

Он также подчеркнул, что за покушение на умышленное убийство своего новорожденного ребенка женщине доложено о подозрении. Когда ее вину докажут в судебном порядке, женщине грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.

Напоследок Небитов выразил надежду, что в будущем младенец найдет достойных родителей, которые будут его любить. Он также возмутился, что существуют люди, которые могут "просто выбросить своего ребенка на помойку".

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