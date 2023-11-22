Мала ще 4 дітей: що відомо про жінку, яка викинула своє немовля на смітник на Полтавщині

У Полтавській області 19 листопада на смітнику знайшли немовля. Зрештою поліцейським вдалося розшукати матір, яка вчинила цей відчайдушний крок.

Наразі немовля перебуває у перинатальному центрі. Поліцейські ще проводять досудове розслідування, щоб з'ясувати всі обставини трагедії.

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Що відомо про жінку, яка викинула немовля на смітник

Заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов розповів, що у місті Глобине поліцейські встановили матір, яка викинула власну дитину на смітник. Зокрема, це був хлопчик вагою 2,5 кілограми й зростом 47 сантиметрів.

Виявленою матір'ю була 32-річна породілля. Так, вона не змогла пояснити, чому залишила свого сина на смітнику.

Жінка має ще 4 малолітніх дітей і, можливо, вирішила, що цей хлопчик для неї зайвий,

– сказав правоохоронець.

Він також наголосив, що за замах на умисне вбивство своєї новонародженої дитини жінці повідомлено про підозру. Коли її провину доведуть у судовому порядку, жінці загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Наостанок Нєбитов висловив сподівання, що у майбутньому немовля знайде гідних батьків, які його любитимуть. Він також обурився, що існують люди, які можуть "просто викинути свою дитину на смітник".

Як дитину знайшли на смітнику в Полтавській області