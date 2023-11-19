У відділі №1 Кременчуцькому райуправлінні поліції, що у Глобине, повідомили, що до них звернувся місцевий мешканець. Він розповів, що на смітнику знайшов живе немовля. Після отриманої інформації правоохоронці відразу ж вирушили на місце події.
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Дитина перебуває у лікарні
Начальник відділу Сергій Джулай зауважив, що повідомлення надійшло 19 листопада близько 13:00. За його словами, на місце події відразу ж прибули слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники ювенальної превенції, експерти, кінологи, оперативники та дільничі офіцери поліції та медицини.
Сергій Джулай зазначив, що швидка забрала дитину до перинатального центру міста Кременчука. Крихітка отримує всю необхідну медичну допомогу. Відомо, що немовля у стані середньої тяжкості.
Правоохоронці продовжують проводити оперативно-розшукові заходи. Їхня мета – встановити особу, котра викинула на смітник дитину. Слідчо-оперативні заходи тривають.
Кількома днями раніше ми розповідали про інший інцидент з маленькою дитиною. Так, у Києві чоловік накинувся на дівчину з дитиною у візочку у маршрутному таксі.
Матір чоловіка розсипалася прокльонами
- Відомо, що інцидент стався на Виноградарі у маршрутці №173. Конфлікт спалахнув між молодою мамою, котра їхала з візочком і немовлям, а також жінкою та її сином. Чоловікові та його матері не сподобалося, що молода мама перегородила вихід з маршрутки, через що вони почали ображати її.
- Молода мама розповіла, що зайшла до салону з візочком і попросила чоловіка та його маму звільнити місце. Це б дозволило їй стати так, щоб не заважати нікому заходити у транспорт і виходити з нього. Втім, вони відмовилися.
- І коли ці двоє почали виходити, то вони жбурнули візок, в якому була маленька дитина, в інший бік салону. Мовляв, він заважає їм вийти з маршрутки. Після цього дівчина штовхнула жінку, а син цієї жінки почав тягати молоду маму за волосся.