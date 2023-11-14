Інцидент стався на Виноградарі у маршрутці №173. У автобусі відбувся конфлікт між молодою мамою, яка їхала з візочком та немовлям, й жінкою та її сином.

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Що розповіла потерпіла

Зі слів дівчини, вона зайшла до маршрутки з візочком та попросила чоловіка та його маму звільнити місце, щоб вона могла там стати й не заважати іншим заходити у транспорт чи виходити з нього. Однак ті їй відмовили.

Коли ці пасажири почали виходити, то вони жбурнули візочок, в якому перебувала мала дитина, в інший бік салону, бо вони їм перегороджували вихід. Після цього дівчина штовхнула жінку, а син цієї жінки почав тягати молоду маму за волосся. Один хлопець вступився за дівчину, а жінка прокляла її дитину.

Обережно, на кадрах присутня ненормативна лексика українською та російською!

Потерпіла пояснює ситуацію: відео з соцмереж



Соцмережами ширяться кадри з місця подій

На одному з відео можна побачити, як порушник вимагає від хлопця, що заступився за дівчину з візочком, попросити вибачення перед його мамою. Порушник стверджує, що той під час сутички взяв жінку за шию. Хлопець погоджується перепросити, щоб припинити конфлікт.

Порушник вимагає вибачень від пасажира: відео з соцмереж



На іншому відео порушник не дає водію зачинити двері. Його мати в цей час бажає дівчині та її дитині всього найгіршого. На кадрах можна побачити, що чоловік поводиться дуже дивно. Інтернет-користувачі припустили, що він перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Мати нападника погрожує дівчині та її дитині: відео з соцмереж



Що сказала поліція

Співробітники Подільського управління поліції одразу розпочали перевірку після появи відео у соцмережах та в той же день встановили всіх учасників конфлікту. За даними правоохоронців, 24-річна дівчина увійшла до маршрутки через задні двері з дитячим візочком та встала біля виходу, оскільки всі місця були зайняті.

У подальшому порушник, виходячи із транспортного засобу разом з матір’ю, обурився тим, що пасажирка нібито перегородила йому вихід, вчинив конфлікт та почав висловлюватись до неї нецензурною лайкою. Окрім того, він навмисно заблокував матері з дитиною вихід з маршрутки,

– мовиться у повідомленні.

Згодом правоохоронці знайшли та доставили цього чоловіка до поліцейського відділку, щоб він надав пояснення. Порушником виявився 33-річний киянин.

Правоохоронці показали хулігана / Фото Поліції Києва

Цьому чоловіку повідомили про підозру у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Таке хуліганство карається штрафом від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років.

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