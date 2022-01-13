Трагедія трапилася 6 грудня. Тоді чоловік повертався з роботи міським автобусом. Там між пасажирами трапилася сутичка, і він вирішив заступитися за незнайому жінку.

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Чоловіка викинули з автобуса

Один з пасажирів-грубіянів конфліктував з жінкою, чого не витримав загиблий. Тоді той перемкнувся на останнього. Коли на одній із зупинок відчинилися двері, зловмисник ударив його та виштовхнув на вулицю. Чоловік упав на землю, а автобус поїхав далі.

Дружина загиблого й досі не знає, скільки часу її чоловік лежав непритомним на зупинці, перш ніж їй зателефонували знайомі.

Я бігла в тому, в чому отримала цю звістку, в халаті і капцях на босу ногу, не розуміючи і не уявляючи всього страху і болю, які на мене спіткали. Я постійно телефонувала чоловікові на телефон, бо в тій темряві я не могла його знайти беззахисного та непритомного. Небайдужі охоронці супермаркету "Поло", який розташований поруч, вже викликали "швидку" та поліцію,

– розповіла жінка.

Однак у лікарні жінку запевнили, що з її чоловіком усе добре. Їх відправили додому, але наступного дня чоловіку стало зле. Його госпіталізували і він потрапив до реанімації, де через 5 днів він помер.

Однак у лікарні заявляють, що чоловік сам відмовився від госпіталізації після побиття. Водночас дружина загиблого запевняє, що жодних відмов не підписували.

У компанії перевізника, в автобусі якого трапився інцидент, заявив, що пасажири не є застрахованими, тому компенсацію родині за смерть чоловіка має нападник.

Поліція уже затримала винуватця трагедії та порушили кримінальну справу. Йому загрожує до 7 років ув'язнення.

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