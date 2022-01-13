Трагедия случилась 6 декабря. Тогда мужчина возвращался с работы городским автобусом. Там между пассажирами случилась стычка, и он решил вступиться за незнакомую женщину.

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Мужчину выбросили из автобуса

Один из пассажиров-грубиянов конфликтовал с женщиной, чего не выдержал погибший. Тогда тот переключился на последнего. Когда на одной из остановок открылась дверь, злоумышленник ударил его и вытолкнул на улицу. Мужчина упал на землю, а автобус поехал дальше.

Жена погибшего до сих пор не знает, сколько времени ее муж лежал без сознания на остановке, прежде чем ей позвонили знакомые.

Я бежала в том, в чем получила эту весть, в халате и тапочках на босу ногу, не понимая и не представляя всего страха и боли, которые меня постигли. Я постоянно звонила мужу на телефон, потому что в той темноте я не могла его найти беззащитного и без сознания. Неравнодушные охранники супермаркета "Поло", который расположен рядом, уже вызвали "скорую" и полицию,

– рассказала женщина.

Однако в больнице женщину заверили, что с ее мужем все хорошо. Их отправили домой, но на следующий день мужчине стало плохо. Его госпитализировали и он попал в реанимацию, где через 5 дней он умер.

Однако в больнице заявляют, что мужчина сам отказался от госпитализации после избиения. В то же время жена погибшего уверяет, что никаких отказов не подписывали.

В компании перевозчика, в автобусе которого произошел инцидент, заявил, что пассажиры не являются застрахованными, поэтому компенсацию семье за смерть мужчины должен нападающий.

Полиция уже задержала виновника трагедии и возбудили уголовное дело. Ему грозит до 7 лет заключения.

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