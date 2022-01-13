Подружжя могло отруїтися чадним газом

Померлими виявилися 68-річна жінка та 62-річний чоловік. За попередніми даними, причина їхньої смерті – отруєння чадним газом.

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Водночас у "Волиньгазі" кажуть, що аварійна бригада на момент обстеження не зафіксувала в помешканні чадного газу.

До приїзду газової служби будинок вже був провітрений, адже там перебували медики, тож вікна та двері були відчиненими. Тому точні висновки зможуть надати фахівці,

– мовиться у повідомленні.

Тіла загиблих відправили на експертизу, а слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про порушення вимог пожежної безпеки.

Інші інциденти з газом в Україні

10 січня у 9-поверховому будинку в місті Дружківка Донецької області прогримів вибух, який спричинив пожежу. Відомо, що це трапилося через вибух газоповітряної суміші. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Пожежу гасили 13 рятувальників.

У Балаклії на Харківщині чадним газом отруїлася вся сім'я. У приватному будинку знайшли тіла 62-річного чоловіка, його 61-річної дружини та матері, віком 88 років.

На Закарпатті в будинку директора місцевого телеканалу вибухнув газовий котел, а після того спалахнула пожежа. Жертв чи постраждалих внаслідок інциденту немає.

27 грудня у Львові спалахнуло помешкання в багатоквартирному будинку. Коли вогонь погасили, в задимлених приміщеннях виявили 3 тіла.

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