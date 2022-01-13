Подружжя могло отруїтися чадним газом

Померлими виявилися 68-річна жінка та 62-річний чоловік. За попередніми даними, причина їхньої смерті – отруєння чадним газом.

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Водночас у "Волиньгазі" кажуть, що аварійна бригада на момент обстеження не зафіксувала в помешканні чадного газу.

До приїзду газової служби будинок вже був провітрений, адже там перебували медики, тож вікна та двері були відчиненими. Тому точні висновки зможуть надати фахівці,
– мовиться у повідомленні.

Тіла загиблих відправили на експертизу, а слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про порушення вимог пожежної безпеки.

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