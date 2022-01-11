Деталі інциденту на Донеччині

Інцидент трапився близько 17:40. На місце події виїхали рятувальники.

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На момент прибуття рятувальників горіли меблі та речі.

Вогнеборці встановили, що вибух трапився у квартирі на 9-му поверсі. За попередніми даними, вибухнула газоповітряна суміш. На щастя, несучі конструкції будинку не постраждали.

Під час проведення розвідки вогнеборці врятували з задимленої квартири 1 особу та передали медикам,

– розповіли у ДСНС.

Через 20 хвилин пожежу локалізували, а о 18:20 – повністю погасили. Загалом на пожежі працювали 13 рятувальників та 4 одиниці техніки.

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