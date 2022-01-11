Детали инцидента на Донбассе

Инцидент случился около 17:40. На место происшествия выехали спасатели.

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На момент прибытия спасателей горели мебель и вещи.

Пожарные установили, что взрыв произошел в квартире на 9-м этаже. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь. К счастью, несущие конструкции дома не пострадали.

Во время проведения разведки пожарные спасли из задымленной квартиры 1 человека и передали медикам,
– рассказали в ГСЧС.

Через 20 минут пожар локализовали, а в 18:20 – полностью погасили. Всего на пожаре работали 13 спасателей и 4 единицы техники.

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