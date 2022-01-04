В полиции сообщили, что мужчина хранил в квартире, в которой жил вместе с женой, боеприпасы.
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Мужчина разбирал в квартире гранату, произошел взрыв
Информация об инциденте к полицейским поступила 3 января, примерно в 21:00. В Днепрорудном мужчина самостоятельно разбирал запал гранаты "Ф-1", в результате чего прогремел взрыв.
Это привело к тому, что 51-летний местный житель получил многочисленные телесные повреждения.
Его госпитализировали в реанимационное отделение. У мужчины взрывные травмы: осколочные ранения конечностей, раны туловища, а также травматическая ампутация кисти.
Кроме него, больше никто не пострадал.
На Запорожье в квартире взорвалась граната / Фото Нацполиции
В квартире были и другие боеприпасы
Полицейские нашли в квартире мужчины и другие боеприпасы. С места происшествия специалисты взрывотехнического управления изъяли:
- обломки корпуса гранаты"Ф-1",
- более 170 боевых патронов различных калибров,
- 1 гранату РГД с запалом и 1 без запала времен Второй мировой войны,
- 1 барабан с патронами калибра 7,62 миллиметра,
- 3 штык-ножа,
- предмет, похожий на винтовку "Мосина".
Владелец арсенала пояснил, что боеприпасы он собирал в течение длительного времени. Откапывал их в поле и хранил дома.
В квартире нашли много других боеприпасов / Фото Нацполіції
Правоохранители начали уголовное производство
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Сейчас продолжаются следственные действия.
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