У поліції повідомили, що чоловік зберігав у квартирі, в якій мешкав разом з дружиною, боєприпаси.

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Чоловік розбирав у квартирі гранату – стався вибух

Інформація про інцидент до поліцейських надійшла 3 січня, приблизно о 21:00. У Дніпрорудному чоловік самостійно розбирав запал гранати "Ф-1", в результаті чого прогримів вибух.

Це призвело до того, що 51-річний місцевий житель отримав численні тілесні ушкодження.

Його госпіталізували до реанімаційного відділення. У чоловіка вибухові травми: осколкові поранення кінцівок, рани тулубу, а також травматична ампутація кисті.

Окрім нього, більше ніхто не постраждав.



На Запоріжжі у квартирі вибухнула граната / Фото Нацполіції

У квартирі були й інші боєприпаси

Поліцейські знайшли у квартирі чоловіка й інші боєприпаси. З місця події спеціалісти вибухотехнічного управління вилучили

уламки корпусу гранати "Ф-1",

понад 170 бойових патронів різних калібрів,

1 гранату РГД із запалом і 1 без запалу часів Другої світової війни,

1 барабан з патронами калібру 7,62 міліметра,

3 штик-ножі,

предмет, схожий на гвинтівку "Мосіна".

Власник арсеналу пояснив, що боєприпаси він збирав впродовж тривалого часу. Відкопував їх у полі та зберігав вдома.



У квартирі знайшли багато інших боєприпасів / Фото Нацполіції

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі тривають слідчі дії.

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