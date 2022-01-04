У поліції повідомили, що чоловік зберігав у квартирі, в якій мешкав разом з дружиною, боєприпаси.
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Чоловік розбирав у квартирі гранату – стався вибух
Інформація про інцидент до поліцейських надійшла 3 січня, приблизно о 21:00. У Дніпрорудному чоловік самостійно розбирав запал гранати "Ф-1", в результаті чого прогримів вибух.
Це призвело до того, що 51-річний місцевий житель отримав численні тілесні ушкодження.
Його госпіталізували до реанімаційного відділення. У чоловіка вибухові травми: осколкові поранення кінцівок, рани тулубу, а також травматична ампутація кисті.
Окрім нього, більше ніхто не постраждав.
На Запоріжжі у квартирі вибухнула граната / Фото Нацполіції
У квартирі були й інші боєприпаси
Поліцейські знайшли у квартирі чоловіка й інші боєприпаси. З місця події спеціалісти вибухотехнічного управління вилучили
- уламки корпусу гранати "Ф-1",
- понад 170 бойових патронів різних калібрів,
- 1 гранату РГД із запалом і 1 без запалу часів Другої світової війни,
- 1 барабан з патронами калібру 7,62 міліметра,
- 3 штик-ножі,
- предмет, схожий на гвинтівку "Мосіна".
Власник арсеналу пояснив, що боєприпаси він збирав впродовж тривалого часу. Відкопував їх у полі та зберігав вдома.
У квартирі знайшли багато інших боєприпасів / Фото Нацполіції
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Наразі тривають слідчі дії.
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