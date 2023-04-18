Справу розглянув Галицький райсуд Львова, який звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності оскільки той примирився з потерпілим.

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Як стався конфлікт

Випадок трапився ще наприкінці січня 2023 року на зупинці громадського транспорту на вулиці Старій, поруч із ринком "Добробут".

41-річний Вадим Кравчук почав конфлікт із водієм автобуса "Електрон", що курсує за маршрутом №46, чоловік обурювався через затримку висадки пасажирів.

Довідка. У Львові водії часто на зупинках відкривають лише перші двері, щоб запустити нових пасажирів, і лише потім відчиняють решту дверей, випускаючи тих, кому треба вийти з автобуса.

Після словесної суперечки чоловік вийшов з маршрутки та кулаками розбив вікно з водійської сторони автобуса. А коли водій вийшов з маршрутки, той почав бити його по голові, завдавши легких тілесних ушкоджень.

Чоловік визнав свою вину

У матеріалах справи також вказано, що обвинувачений працює вчителем у школі східних мов та бойових мистецтв "Будокан".

У суді Вадим Кравчук визнав свою провину та підтвердив обставини справи.