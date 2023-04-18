Дело рассмотрел Галицкий райсуд Львова, который освободил мужчину от уголовной ответственности, поскольку тот примирился с потерпевшим.

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Как произошел конфликт

Случай произошел еще в конце января 2023 на остановке общественного транспорта на улице Старой, рядом с рынком "Добробут".

41-летний Вадим Кравчук начал конфликт с водителем автобуса "Электрон", курсирующим по маршруту №46, мужчина возмущался из-за задержки высадки пассажиров.

Справка. Во Львове водители часто на остановках открывают только первую дверь, чтобы запустить новых пассажиров, и только потом открывают остальные двери, выпуская тех, кому нужно выйти из автобуса.

После словесного спора мужчина вышел из маршрутки и кулаками разбил окно с водительской стороны автобуса. А когда водитель вышел из маршрутки, тот начал бить его по голове, нанеся легкие телесные повреждения.

Муж признал свою вину

В дела также указано, что обвиняемый работает учителем в школе восточных языков и боевых искусств "Будокан".

В суде Вадим Кравчук признал свою вину и подтвердил обстоятельства дела.