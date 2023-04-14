В пятницу, 14 апреля, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что погиб горняк Василий Пограничный. Также эту информацию подтвердила журналистам спикер ГП "Львовуголь" Марина Громык.

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Детали инцидента

Заметим, что неизвестно точно, что стало причиной смерти работника шахты. Только можно предположить, что это несчастный случай.

В результате несчастного случая погиб горняк шахты "Червоноградская", член Независимого профсоюза горняков Украины Василий Степанович Пограничный 1965 года рождения. Без мужа, отца остались жена и четверо дочерей. Вместе с коллегами, профсоюзными собратьями выражаем искренние соболезнования семье погибшего,

– отметил Волынец.

В то же время Марина Громык подчеркнула, что сейчас идет следствие по этому делу – на шахте работает специальная комиссия. Очевидно, о его результатах станет известно вскоре.

Обратите внимание! Известно, что шахта "Червоноградская" принадлежит государственному предприятию "Львовуголь". Расположена она во Львовско-Волынском каменноугольном бассейне и занимает часть Межиричанского и Западно-Бугского месторождений.

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