Андрей Садовый призвал львовян быть внимательными и осторожными. Сделал он это на фоне последних событий из УПЦ МП, среди которых протесты в Украине верующих московского патриархата. Напомним, что во время них возникали и потасовки.

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Это "черти толкутся"

Мэр западного города иронически прокомментировал поджог храма Рождества Пресвятой Богородицы в одном из районов Львова. Назвал он это последними конвульсиями "русского мира".

О чем говорит попытка поджога храма на Сыхове? Это последние конвульсии "русского мира" во Львове. Не зря говорят, что на большие праздники черти толкутся,

– написал он.

Виновных привлекут к ответственности

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий также прокомментировал поджог дверей храма УГКЦ в Сыховском районе Львова. Он пообещал, что виновных найдут и они будут привлечены к ответственности.

Он напомнил, что у этого храма 12 лет назад побывал Папа Римский Иоанн Павел II, и отметил, что поджечь церковь мог только злейший враг. Более того, в день важного христианского праздника.

В Страстную пятницу получаем новости о поджоге церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове. Храм, возле которого Папа Римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году общался с нашей молодежью. Это мог сделать только злейший враг нашего народа,

– написал председатель ОВА.

Также Максим Козицкий поблагодарил спасателей за оперативную работу. Благодаря им площадь возгорания не превысила 4 метра квадратных и не привела к трагическим последствиям для святыни.

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