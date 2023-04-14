У п'ятницю, 14 квітня, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що загинув гірник Василь Пограничний. Також цю інформацію підтвердила журналістам речниця ДП "Львіввугілля" Марина Громик.

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Деталі інциденту

Зауважимо, що невідомо точно, що ж стало причиною смерті працівника шахти. Лише можна припустити, що це – нещасний випадок.

В результаті нещасного випадку загинув гірник шахти "Червоноградська", член Незалежної профспілки гірників України Василь Степанович Пограничний 1965 року народження. Без чоловіка, батька залишились дружина і четверо доньок. Разом з колегами, профспілковими побратимами висловлюємо щирі співчуття родині загиблого,

— зазначив Волинець.

Водночас Марина Громик наголосила, що зараз триває слідство у цій справі – на шахті працює спеціальна комісія. Очевидно, про його результати стане відомо згодом.

Зверніть увагу! Відомо, що шахта "Червоноградська" належить державному підприємству "Львіввугілля". Розташована вона у Львівсько-Волинському кам'яновугільному басейні та займає частину Межирічанського та Західно-Бузького родовищ.

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