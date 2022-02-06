Как получить супериммунитет, инновационные лекарства в Украине: новости о коронавирусе 6 февраля

В Украину прибыло 60 тысяч курсов COVID-препарата Молнупиравира. Израиль прощается с большинством коронавирусных ограничений. Ученые считают, что розмарин может помочь против COVID-19. Ученые рассказали, кто вырабатывает лучший иммунитет против коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 6 февраля

Количество выявленных COVID-больных в Украине снизилось, но количество госпитализированных – нет

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 5 февраля, в Украине зафиксировали 27 851 новый случай COVID-19. Несмотря на невысокое количество новых заболевших, вчера с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни госпитализировали 4 219 человек. К сожалению, еще 109 пациентов умерли. Зато выписали в связи с выздоровлением 6 089 человек.

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Такой низкий прирост суточной заболеваемости можно объяснить спадом темпов тестирования в стране. Вчера, 5 февраля, в стране провели 118 699 тестов на коронавирус различными методами, в частности методом ПЦР – 66 848, методом ИФА – 4 389 и 47 462 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Тем временем в четверг, 3 февраля, когда в Украине выявили рекордное число новых больных, провели 174 221 тестирование на коронавирус.

Ситуация в регионах

Высокую смертность от коронавируса вчера зафиксировали в Киеве (+18), а также в Запорожской (+13) и Харьковской (+10) областях. Между тем больше всего больных обнаружили в Одесской области. За ней следует столица и Хмельницкая область.

Суточный прирост новых больных по стране:

Город Киев – 2 298 ;

; Винницкая область – 613;

Волынская область – 462;

Днепропетровская область – 1 289;

Донецкая область – 1 032;

Житомирская область – 1 773;

Закарпатская область – 523;

Запорожская область – 438;

Ивано-Франковская область – 1 201;

Киевская область – 704;

Кировоградская область – 326;

Луганская область – 318;

Львовская область – 1 572;

Николаевская область – 1 011;

Одесская область – 2 788 ;

; Полтавская область – 486;

Ровенская область – 1 291;

Сумская область – 1 612;

Тернопольская область – 1 145;

Харьковская область – 1 897;

Херсонская область – 797;

Хмельницкая область – 2 070 ;

; Черкасская область – 583;

Черновицкая область – 777;

Черниговская область – 845.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости в стране

По состоянию на 6 февраля 2022 года в Украине выявили 4 284 059 больных коронавирусом. 3 676 068 из них сумели преодолеть болезнь. Но, к сожалению, из жизни ушли 101 277 пациентов.

с начала пандемии в Украине провели 18 563 140 ПЦР-тестов для выявления вируса SARS-CoV-2.

Симптомы Омикрона / данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Количество вакцинированных бустером за сутки почти сравнялась с вакцинированными первой дозой

Источник: Минздрав

Вчера прививку против коронавируса сделали 75 304 украинца. 23 482 человека получили первую дозу, а 28 444 – вторую дозу. Между тем бустерную дозу сделали 22 683 привитых, а вот дополнительную дозу лишь 695.

С начала вакцинальной кампании в Украине, которая стартовала 24 февраля 2021 года, привито 15 420 207 жителей страны. Первую дозу вакцины получили 15 420 205 человек, 2 дозы – 14 728 642 человека. Между тем дополнительную дозу получили 19 423 человека, а бустерную дозу – 421 057 человек.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

В Украину прибыло 60 тысяч курсов COVID-препарата Молнупиравир

Источник: фейсбук Виктора Ляшко

Сейчас, 6 февраля, в Украину прибыло 60 тысяч курсов препарата Молнупиравир от компании Merck. В ближайшее время Минздрав распределит лекарства и отправит их в регионы. До апреля 2022 года в Украину поступит еще 240 тысяч курсов препарата.

Интересно Медики назвали различия между пациентами, инфицированными различными штаммами COVID-19

Новости о коронавирусе в мире 6 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 6 февраля в мире выявили более 393 миллионов больных коронавирусом и более 5,7 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Бразилия и Германия.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал

Израиль прощается с большинством коронавирусных ограничений

Источник: The Times of Israel

В Израиле отменяют большинство COVID-ограничений. На такое решение правительство пошло из-за снижения заболеваемости Омикроном. С 7 февраля для того, чтобы посещать рестораны, гостиницы, кинотеатры и спортзалы, уже не будут необходимы "зеленые паспорта". Также не потребуется соблюдать ограничения по количеству человек в заведениях. Отменили и дистанцию между столиками в 1,5 метра. Green Pass израильтянам таки понадобится – для того, чтобы попасть в закрытые помещения, где риск заразиться высок. Говорится, к примеру, о дискотеках и помещениях для празднований.

Ученые считают, что розмарин может помочь против COVID-19

Источник: Antioxidants

Ученые нашли доказательства того, что соединение карнозиновой кислоты, которое содержит розмарин, может быть "двусторонним оружием" против коронавируса. Во время экспериментов оказалось, что оно блокирует взаимодействие между внешним "шипом" SARS-CoV-2 и рецепторным белком ACE2, которые использует для проникновения в клетки.

Как научить иммунитет бороться со всеми штаммами коронавируса

Источник: Nature Medicine

Ученые рассказали, как иммунитет можно "научить" бороться со всеми вариантами коронавируса, включая Омикрон. Всего для этого требуется 3 контакта с шиповидным белком вируса SARS-CoV-2: