Як виробити суперімунітет до COVID, інноваційні ліки в Україні: новини про коронавірус 6 лютого
В Україну прибуло 60 тисяч курсів COVID-препарату Молнупіравір. Ізраїль прощається з більшістю коронавірусних обмежень. Вчені вважають, що розмарин може допомогти проти COVID-19. Вчені розповіли, хто виробляє найкращий імунітет проти коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 лютого.
Новини про коронавірус в Україні 6 лютого
Кількість виявлених COVID-хворих в Україні знизилась, але кількість госпіталізованих – ні
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 5 лютого, в Україні зафіксували 27 851 новий випадок COVID-19. Попри невисоку кількість нових хворих, вчора з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби госпіталізували 4 219 людей. На жаль, ще 109 пацієнтів померли. Натомість виписали у зв'язку з одужанням 6 089 людей.
До теми Чому Омікрон протікає легше, походження COVID: новини про коронавірус 5 лютого
Такий низький приріст добової захворюваності можна пояснити спадом темпів тестування в країні. Вчора, 5 лютого, в країні провели 118 699 тестів на коронавірус різними методами, зокрема: методом ПЛР – 66 848 методом ІФА – 4 389 та 47 462 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. Тим часом у четвер 3 лютого, коли в Україні виявили рекордну кількість нових хворих, провели 174 221 тестування на коронавірус.
Ситуація в регіонах
Найвищу смертність від коронавірусу вчора зафіксували у Києві (+18), а також у Запорізькій (+13) та Харківській (+10) областях. Тим часом найбільше хворих виявили на Одещині. За нею слідує столиця та Хмельницька область.
Добовий приріст нових хворих по країні:
- Місто Київ – 2 298;
- Вінницька область – 613;
- Волинська область – 462;
- Дніпропетровська область – 1 289;
- Донецька область – 1 032;
- Житомирська область – 1 773;
- Закарпатська область – 523;
- Запорізька область – 438;
- Івано-Франківська область – 1 201;
- Київська область – 704;
- Кіровоградська область – 326;
- Луганська область – 318;
- Львівська область – 1 572;
- Миколаївська область – 1 011;
- Одеська область – 2 788;
- Полтавська область – 486;
- Рівненська область – 1 291;
- Сумська область – 1 612;
- Тернопільська область – 1 145;
- Харківська область – 1 897;
- Херсонська область – 797;
- Хмельницька область – 2 070;
- Черкаська область – 583;
- Чернівецька область – 777;
- Чернігівська область – 845.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна картина захворюваності в країні
Станом на 6 лютого 2022 року в Україні виявили 4 284 059 хворих на коронавірус. 3 676 068 з них зуміли подолати хворобу. Але, на жаль, з життя пішли 101 277 пацієнтів.Зверніть увагу: від початку пандемії в Україні провели 18 563 140 ПЛР-тестів для виявлення вірусу SARS-CoV-2.
Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Кількість вакцинованих бустером за добу майже зрівнялась з вакцинованими першою дозою
Джерело: МОЗ
Вчора щеплення проти коронавірусу зробили 75 304 українців. 23 482 людини отримали першу дозу, а 28 444 – другу дозу. Тим часом бустерну дозу зробили 22 683 щеплених, а ось додаткову дозу лише 695.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні, яка стартувала 24 лютого 2021 року, щеплено 15 420 207 мешканців країни. Першу дозу вакцини отримали 15 420 205 людей, 2 дози – 14 728 642 людини. Тим часом додаткову дозу отримали 19 423 людини, а бустерну дозу – 421 057 людей.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
В Україну прибуло 60 тисяч курсів COVID-препарату Молнупіравір
Джерело: фейсбук Віктора Ляшка
Нині, 6 лютого, в Україну прибуло 60 тисяч курсів препарату Молнупіравір від компанії Merck. Найближчим часом МОЗ розподілить ліки та відправить їх у регіони. До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тисяч курсів препарату.
Цікаво Медики назвали відмінності між пацієнтами, інфікованими різними штамами COVID-19
Новини про коронавірус у світі 6 лютого
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 6 лютого у світі виявили понад 393 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,7 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Бразилія та Німеччина.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал
Ізраїль прощається з більшістю коронавірусних обмежень
Джерело: The Times of Israel
В Ізраїлі скасовують більшість COVID-обмежень. На таке рішення уряд пішов через зниження захворюваності на Омікрон. Від 7 лютого для того, аби відвідувати ресторани, готелі, кінотеатри та спортзали, вже не будуть необхідні "зелені паспорти". Також не буде потрібно дотримуватись обмежень щодо кількості людей у закладах. Скасували і дистанцію між столиками в 1,5 метра. Green Pass ізраїльтянам таки знадобиться – для того, аби потрапити в закриті приміщення, де ризик заразитись – високий. Мовиться, наприклад, про дискотеки та приміщення для святкувань.
Вчені вважають, що розмарин може допомогти проти COVID-19
Джерело: Antioxidants
Науковці знайшли докази того, що з'єднання карнозинової кислоти, яке містить розмарин, може бути "двосторонньою зброєю" проти коронавірусу. Під час експериментів виявилось, що воно блокує взаємодію між зовнішнім "шипом" SARS-CoV-2 і рецепторним білком ACE2, які використовує для проникнення у клітини.
Як навчити імунітет боротися з усіма штамами коронавірусу
Джерело: Nature Medicine
Науковці розповіли, як імунітет можна "навчити" боротися з усіма варіантами коронавірусу, включно з Омікроном. Загалом для цього потрібно 3 контакти з шиповидним білком вірусу SARS-CoV-2:
- Отримати 3 дози вакцини проти COVID-19;
- Перехворіти на коронавірус, після чого пройти курс принаймні з двох щеплень;
- Вакцинуватися, а потім інфікуватися COVID-19.