Новини про коронавірус в Україні 5 лютого

Актуальна статистика захворювання

Джерело: МОЗ

За добу 5 лютого в Україні виявили 42 533 нових хворих на коронавірус. Такі високі показники спостерігаються вже кілька днів поспіль. Серед інфікованих 920 медпрацівників та 4 268 дітей. Так, кількість дітей, госпіталізованих із COVID-19 або з підозрою на нього, за місяць зросла майже у 4 рази.

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Також за минулу добу лікарень потрапили 3 918 людей з вираженими симптомами COVID-19. На жаль, померли ще 185 пацієнтів. Натомість одужали 9 628 українців.

Темпи тестувань за добу

За добу лабораторії провели 164 456 тестів на визначення коронавірусної інфекції, зокрема методом ПЛР – 91 875, ІФА – 7 192 досліджень та експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 65 389.

Увага! Інформація щодо кількості нових випадків COVID-19 у регіонах буде доступна пізніше. Слідкуйте за оновленнями.

Загальна статистика коронавірусу в Україні

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 256 208 випадків захворювання. Станом на 4 лютого видужали 3 669 979 осіб.

На жаль, жертвами коронавірусу стали 101 168 мешканців країни.

Темпи вакцинації

Джерело: МОЗ

В Україні темпи вакцинації ​продовжують рости. За добу 4 лютого в Україні 76 350 людей щепились проти COVID-19.

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Першу дозу отримали 22 352 людини. Тоді як другу – 29 708 українців. Ще додаткову дозу отримали 617 людей, а бустерну – 23 673 людини.

Щеплення проводили 932 мобільні бригади з імунізації, 3 183 пункти щеплення та 426 центри вакцинації населення.

Загальні темпи щеплень

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 442 559 людей, з них:

отримали першу дозу – 15 442 557 людей;

дві дози – 14 758 350;

додаткову – 20 040 людей;

бустерну дозу – 444 730 людей.

Загалом провели 30 665 677 щеплень.

До слова Лікар сказав, хто насамперед повинен вакцинуватись від коронавірусу

У МОЗ наголошують, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 830 090,

Coronavac – 4 941 459,

AstraZeneca –1 636 590,

Moderna – 1 526 553,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 5 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 5 лютого у світі виявили понад 391 мільйон хворих на коронавірус та більш ніж 5,7 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Велика Британія та Бразилія.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

У Стамбулі чоловік вже понад рік відбуває карантин

Джерело: Daily Sabah

Житель Туреччини Музаффер Каясан може бути рекордсменом за тривалістю періоду зараження серед усіх пацієнтів із COVID-19 у країні. З 2020 року 56-річний чоловік 78 разів мав позитивний результат на коронавірусну інфекцію.

Більше тут У Стамбулі чоловік вже понад рік перебуває на карантині: здав 78 позитивних тестів

Австрія ввела обов'язкову вакцинацію від COVID-19

Джерело: Der Standard

Закон про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 набув чинності в Австрії в суботу, 5 лютого. Відповідно до закону, вакцинація буде обов'язковою для громадян країни старше 18 років. Карати почнуть з 15 березня. Ухильникам загрожує штраф від 600 до 3600 євро.

Дослідження коронавірусу

Вчені вимагають нового розслідування походження COVID-19

Джерело: ABC News

Після початку Олімпіади в Пекіні група міжнародних вчених знову закликала до "всебічного міжнародного розслідування" походження COVID-19. Вони переконані, що це якраз буде "справжнім вираженням олімпійських цінностей". Відповідний лист надіслали із вимогою до більшої прозорості від китайського уряду.

Чому досі невідомо, звідки взявся COVID

Досі не зробили остаточного висновку щодо того, звідки взявся COVID-19, оскільки міжнародні органи охорони здоров'я та розвідка США зупинилися



Експерти кажуть, що на виявлення походження COVID-19 можуть знадобитися роки, навіть за умови повної міжнародної співпраці та неушкодженого сліду наукових доказів. Досі не зробили остаточного висновку щодо того, звідки взявся COVID-19, оскільки міжнародні органи охорони здоров'я та розвідка США зупинилися між двома теоріями: чи з'явився вірус від природного розповсюдження з тварин, чи внаслідок випадкового витоку лабораторного експерименту в Ухані, Китай.Експерти кажуть, що на виявлення походження COVID-19 можуть знадобитися роки, навіть за умови повної міжнародної співпраці та неушкодженого сліду наукових доказів.

Дефіцит вітаміну D у 14 разів підвищує ризики тяжкого COVID-19

Джерело: EurekAlert

Наявність в організмі інфекції може знижувати рівень вітаміну D. Тому вчені вирішили проаналізувати його показники, які отримали від 2 тижнів до 2 років до COVID-19, та порівняли їх із перебігом хвороби. Їхня робота доводить, що дефіцит вітаміну D є фактором ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Чому Омікрон переноситься легше

Джерело: New England Journal of Medicine

Майже відразу з моменту появи штаму Омікрон стало ясно, що на тлі Дельти цей варіант дещо м'якший – хвороба протікає легше і швидше, не вражаючи легені. М'який перебіг Омікрону, ймовірно, пов'язаний з сильнішим колективним імунітетом, а не з властивостями вірусу.