У Білому Домі напередодні анонсували, що представлять версії походження коронавірусу. Після доповіді для Байдена їх мали оприлюднити назагал.

Раніше У США опублікували доповідь з твердженням, що коронавірус походить з китайської лабораторії

Версії походження коронавірусу

За словами джерел ЗМІ, Джо Байден вже ознайомився із засекреченою версією документу. Втім, розвідка не дійшла консенсусу щодо якоїсь однієї теорії. У доповіді є великий обсяг вивченої інформації, проте немає остаточного висновку про походження вірусу.

Після трьох місяців аналізу даних розвідка все ще вагається між двома теоріями. Одна з них полягає в тому, що вірус виник в лабораторії Уханьського інституту вірусології, а друга – що вірус природним шляхом передався від тварин до людей.

Протягом декількох днів спецслужби повинні підготувати розсекречену версію документа для її публічного оприлюднення.

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