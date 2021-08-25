В Белом Доме накануне анонсировали, что представят версии происхождения коронавируса. После доклада для Байдена их должны были обнародовать в целом.

Ранее В США опубликовали доклад с утверждением, что коронавирус происходит из китайской лаборатории

Версии происхождения коронавируса

По словам источников СМИ, Джо Байден уже ознакомился с засекреченной версией документа. Впрочем, разведка не пришла к консенсусу по какой-то одной теории. В докладе есть большой объем изученной информации, однако нет окончательного вывода о происхождении вируса.

После трех месяцев анализа данных разведка все еще колеблется между двумя теориями. Одна из них заключается в том, что вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии, а вторая – вирус естественным путем передался от животных к людям.

В течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для его обнародования.

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