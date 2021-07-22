Китай не примет такой план исследования. Об этом заявил на брифинге заместитель директора Государственного комитета по здравоохранению КНР Цзэн Исинь.
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Исинь говорит, что Пекин якобы поддерживает исследования, основанные на науке. Власти Китая, по его словам, готовы перейти ко второму этапу, если он будет базироваться на выводах первого.
Что заявлял глава ВОЗ
Гебреисус пожаловался на недостаток доступа к информации о начале пандемии. Он заявил о необходимости второго этапа изучения темы и призвал Пекин к "прозрачности".
Исследования о происхождении коронавируса
- В январе 2021 года группа экспертов ВОЗ посетила Китай, а в частности Уханьский институт вирусологии.
- В отчете они отметили, что, вероятно, вирус от диких животных передался человеку. Сказали, что утечка из Института маловероятна.
- Однако в США подчеркнули, что власти Китая не дали ученым проверить определенную информацию.
- В мае президент США Джо Байден поручил спецслужбам усилить поиск источника. Результаты просили обнародовать до сентября.
- В июне Гебреисус заявил, что вопрос утечки из WIV рано исключать.