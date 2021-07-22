Китай не примет такой план исследования. Об этом заявил на брифинге заместитель директора Государственного комитета по здравоохранению КНР Цзэн Исинь.

Читайте также Заразиться, попасть в больницу или умереть: ученые просчитали риски от COVID-19 для всех

Исинь говорит, что Пекин якобы поддерживает исследования, основанные на науке. Власти Китая, по его словам, готовы перейти ко второму этапу, если он будет базироваться на выводах первого.

Что заявлял глава ВОЗ

Гебреисус пожаловался на недостаток доступа к информации о начале пандемии. Он заявил о необходимости второго этапа изучения темы и призвал Пекин к "прозрачности".

Исследования о происхождении коронавируса