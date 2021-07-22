Китай не прийме такий план дослідження. Про це заявив на брифінгу заступник директора Державного комітету з охорони здоров'я КНР Цзен Ісинь.

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Ісинь каже, що Пекін нібито підтримує дослідження, засновані на науці. Влада Китаю, за його словами, готова перейти до другого етапу, якщо він базуватиметься на висновках першого.

Що заявляв глава ВООЗ

Гебреїсус поскаржився на брак доступу до інформації про початок пандемії. Він заявив про необхідність другого етапу вивчення теми та закликав Пекін до "прозорості".

Дослідження про походження коронавірусу