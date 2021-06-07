В інтерв'ю виданню Блінкен сказав, що Китай притягнуть до відповідальності через пандемію COVID-19.
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США продовжать розслідувати походження коронавірусу
Сполучені Штати мають твердий намір "докопатися до правди" про походження коронавірусу.
Найважливіша причина, чому ми повинні розібратися в цьому, полягає в тому, що це єдиний спосіб запобігти наступній пандемії або принаймні краще впоратися з її наслідками,
– зазначив держсекретар США.
За його словами, Китай досі "не надав необхідну прозорість" у питанні походження COVID-19, а також доступ міжнародних інспекторів та експертів або обміну інформацією в режимі реального часу.
Блінкен додав: якщо Китай претендує на "роль відповідального міжнародного гравця", то йому доведеться "зробити все можливе, аби надати всю необхідну інформацію".