В інтерв'ю виданню Блінкен сказав, що Китай притягнуть до відповідальності через пандемію COVID-19.

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США продовжать розслідувати походження коронавірусу

Сполучені Штати мають твердий намір "докопатися до правди" про походження коронавірусу.

Найважливіша причина, чому ми повинні розібратися в цьому, полягає в тому, що це єдиний спосіб запобігти наступній пандемії або принаймні краще впоратися з її наслідками,

– зазначив держсекретар США.

За його словами, Китай досі "не надав необхідну прозорість" у питанні походження COVID-19, а також доступ міжнародних інспекторів та експертів або обміну інформацією в режимі реального часу.

Блінкен додав: якщо Китай претендує на "роль відповідального міжнародного гравця", то йому доведеться "зробити все можливе, аби надати всю необхідну інформацію".

Зверніть увагу! Раніше у Білому домі повідомили, що в розвідки США є нові дані щодо походження COVID-19. Однак наразі вони не досліджені. Експерти будуть використовувати "комп’ютерні потужності", щоб зрозуміти, чи з’явився вірус із лабораторії, чи в результаті контакту людини з тваринами.