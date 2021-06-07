В интервью изданию Блинкен сказал, что Китай привлекут к ответственности из-за пандемии COVID-19.

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США продолжат расследовать происхождение коронавируса

Соединенные Штаты твердо намерены "докопаться до правды" о происхождении коронавируса.

Важнейшая причина, почему мы должны разобраться в этом, заключается в том, что это единственный способ предотвратить следующую пандемию или по крайней мере лучше справиться с ее последствиями,

– отметил госсекретарь США.

По его словам, Китай до сих пор "не предоставил необходимую прозрачность" в вопросе происхождения COVID-19, а также доступ международных инспекторов и экспертов или обмен информацией в режиме реального времени.

Блинкен добавил, что если Китай претендует на "роль ответственного международного игрока", то ему придется "сделать все возможное, чтобы предоставить всю необходимую информацию".

Обратите внимание! Ранее в Белом доме сообщили, что у разведки США есть новые данные о происхождении COVID-19. Однако пока они не исследованы. Эксперты будут использовать "компьютерные мощности", чтобы понять, появился вирус из лаборатории или в результате контакта человека с животными.