В интервью изданию Блинкен сказал, что Китай привлекут к ответственности из-за пандемии COVID-19.
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США продолжат расследовать происхождение коронавируса
Соединенные Штаты твердо намерены "докопаться до правды" о происхождении коронавируса.
Важнейшая причина, почему мы должны разобраться в этом, заключается в том, что это единственный способ предотвратить следующую пандемию или по крайней мере лучше справиться с ее последствиями,
– отметил госсекретарь США.
По его словам, Китай до сих пор "не предоставил необходимую прозрачность" в вопросе происхождения COVID-19, а также доступ международных инспекторов и экспертов или обмен информацией в режиме реального времени.
Блинкен добавил, что если Китай претендует на "роль ответственного международного игрока", то ему придется "сделать все возможное, чтобы предоставить всю необходимую информацию".