Документ стал результатом расследования, проведенного республиканцами-законодателями. Его обнародовал главный республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Мак Маккол.
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Республиканцы считают, что коронавирус происходит из китайской лаборатории
Теперь мы считаем, что пришло время полностью отказаться от того, что источником вируса стал рынок морепродуктов,
– говорится в документе.
В расследовании говорится, что:
- вирус просочился из лаборатории до 12 сентября 2019 года;
- за несколько месяцев до вспышки ковида Уханьская национальная лаборатория биобезопасности запросила тендеры на капитальный ремонт систем безопасности воздуха и отработки отходов в исследовательских центрах, которые работали менее двух лет;
- такой "значимый ремонт сразу после начала эксплуатации объекта кажется необычным".
Более того, авторы отчета считают, что также есть вопрос о том, "насколько хорошо эти системы функционировали до вспышки COVID-19". Там также заявили, что причина просьбы о тендерах непонятна. Неизвестно, провели ли их.
Что известно о вероятном происхождении коронавируса
- В марте 2021 года в результате исследования, проведенного ВОЗ и Китаем, отвергли версию лабораторного происхождения коронавируса.
- Зато, в конце июля 2021 года Китай заявил, что не будет помогать ВОЗ с исследованиями, поскольку глава ВОЗ Тедрос Гебреисус допустил "формулировки, которые не уважают науку" и "политизируют" тему.
- В конце июля 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой ВОЗ.
- В мае президент США Джо Байден поручил спецслужбам усилить поиск источника. Результаты просили обнародовать до сентября.