Документ стал результатом расследования, проведенного республиканцами-законодателями. Его обнародовал главный республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Мак Маккол.

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Теперь мы считаем, что пришло время полностью отказаться от того, что источником вируса стал рынок морепродуктов,

– говорится в документе.

В расследовании говорится, что:

вирус просочился из лаборатории до 12 сентября 2019 года;

за несколько месяцев до вспышки ковида Уханьская национальная лаборатория биобезопасности запросила тендеры на капитальный ремонт систем безопасности воздуха и отработки отходов в исследовательских центрах, которые работали менее двух лет;

такой "значимый ремонт сразу после начала эксплуатации объекта кажется необычным".

Более того, авторы отчета считают, что также есть вопрос о том, "насколько хорошо эти системы функционировали до вспышки COVID-19". Там также заявили, что причина просьбы о тендерах непонятна. Неизвестно, провели ли их.

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