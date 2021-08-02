Документ став результатом розслідування, проведеного республіканцями-законодавцями. Його оприлюднив головний республіканець Комітету із закордонних справ Палати представників Мак Маккол.
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Республіканці вважають, що коронавірус походить з китайської лабораторії
Тепер ми вважаємо, що настав час повністю відмовитися від того, що джерелом вірусу став ринок морепродуктів,
– мовиться у документі.
У розслідуванні мовиться, що:
- вірус просочився з лабораторії до 12 вересня 2019 року;
- за декілька місяців до спалаху ковіду Уханська національна лабораторія біобезпеки запросила тендери на капітальний ремонт систем безпеки повітря та відпрацювання відходів у дослідницьких центрах, які працювали менше двох років;
- такий "значимий ремонт зразу після початку експлуатації об'єкта здається незвичайним".
Ба більше, автори звіту вважають, що є також питання щодо того, "наскільки добре ці системи функціонували у місяці до спалаху COVID-19". Там також заявили, що причина прохання про тендери незрозуміла. Невідомо, чи їх провели.
Що відомо про ймовірне походження коронавірусу
- У березні 2021 року у результаті дослідження, яке провела ВООЗ та Китай, відкинули версію лабораторного походження коронавірусу.
- Натомість, наприкінці липня 2021 року Китай заявив, що не допомагатиме ВООЗ з дослідженнями, оскільки лава ВООЗ Тедрос Гебреїсус допустив "формулювання, які не поважають науку" та "політизують" тему.
- Наприкінці липня 2021 року держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з главою ВООЗ.
- У травні президент США Джо Байден доручив спецслужбам посилити пошук джерела. Результати просили оприлюднити до вересня.