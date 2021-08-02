Документ став результатом розслідування, проведеного республіканцями-законодавцями. Його оприлюднив головний республіканець Комітету із закордонних справ Палати представників Мак Маккол.

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Республіканці вважають, що коронавірус походить з китайської лабораторії

Тепер ми вважаємо, що настав час повністю відмовитися від того, що джерелом вірусу став ринок морепродуктів,
– мовиться у документі.

У розслідуванні мовиться, що:

  • вірус просочився з лабораторії до 12 вересня 2019 року;
  • за декілька місяців до спалаху ковіду Уханська національна лабораторія біобезпеки запросила тендери на капітальний ремонт систем безпеки повітря та відпрацювання відходів у дослідницьких центрах, які працювали менше двох років;
  • такий "значимий ремонт зразу після початку експлуатації об'єкта здається незвичайним".

Ба більше, автори звіту вважають, що є також питання щодо того, "наскільки добре ці системи функціонували у місяці до спалаху COVID-19". Там також заявили, що причина прохання про тендери незрозуміла. Невідомо, чи їх провели.

Що відомо про ймовірне походження коронавірусу

  • У березні 2021 року у результаті дослідження, яке провела ВООЗ та Китай, відкинули версію лабораторного походження коронавірусу.
  • Натомість, наприкінці липня 2021 року Китай заявив, що не допомагатиме ВООЗ з дослідженнями, оскільки лава ВООЗ Тедрос Гебреїсус допустив "формулювання, які не поважають науку" та "політизують" тему.
  • Наприкінці липня 2021 року держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з главою ВООЗ.
  • У травні президент США Джо Байден доручив спецслужбам посилити пошук джерела. Результати просили оприлюднити до вересня.