Новини про коронавірус в Україні 4 лютого

Актуальна статистика захворювання: новий рекорд

Джерело: МОЗ

Станом на 4 лютого добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні становить 43 778. Це найвищі показники з початку пандемії. Серед інфікованих 4 381 дитина та 873 медпрацівники. До лікарень потрапили 4 328 людей з вираженими симптомами COVID-19.

Увага Як уберегти сім'ю, якщо захворіли на коронавірус

Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 174 пацієнти. Натомість видужали – 9 497 людей.

Коронавірус в областях: показники за добу

  • Київ – 2869;
  • Вінницька область – 1356;
  • Волинська область – 1034;
  • Дніпропетровська область – 2115;
  • Донецька область – 1799;
  • Житомирська область – 3310;
  • Закарпатська область – 882;
  • Запорізька область – 1060;
  • Івано-Франківська область – 1959;
  • Київська область – 1551;
  • Кіровоградська область – 331;
  • Луганська область – 805;
  • Львівська область – 3791;
  • Миколаївська область – 921;
  • Одеська область – 4136;
  • Полтавська область – 1202;
  • Рівненська область – 2521;
  • Сумська область – 2073;
  • Тернопільська область – 1664;
  • Харківська область – 1789;
  • Херсонська область – 1058;
  • Хмельницька область – 2081;
  • Черкаська область – 1166;
  • Чернівецька область – 994;
  • Чернігівська область – 1311.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Охоплення тестуванням

За добу лабораторії провели 174 221 тест на визначення коронавірусної інфекції, зокрема методом ПЛР – 96 361, ІФА – 7229 досліджень та експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 70631.

Загальна статистика коронавірусу в Україні

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 213 675 випадків захворювання. Станом на 4 лютого видужали 3 660 351 особа.

На жаль, жертвами коронавірусу стали 100 983 мешканців країни.

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

В Україні понад 15,4 мільйона людей вакцинувались проти коронавірусу. Кількість охочих отримати бустерне щеплення зросла. Впродовж доби 3 лютого щеплення проти коронавірусу отримали 75 304 людини. Першу дозу отримали 23 482 людини, другу дозу – 28 444 людини.

Актуально Понад 43 тисячі хворих на COVID-19 в Україні – це рекорд від початку пандемії

Крім того, додаткову дозу отримали 695 людей, бустерну дозу – 22 683 людини.

Щеплення проводили 987 мобільних бригад з імунізації 3 224 пункти щеплення та 426 центрів вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації проти COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 420 207 людей:

  • отримали першу дозу – 15 420 205 людей,
  • отримали дві дози – 14 728 642 людини,
  • отримали додаткову дозу – 19 423 людини,
  • бустерну дозу – 421 057 людей.

Загалом проведено 30 589 327 щеплень.

Цікаво У МОЗ назвали вакцину, яка забезпечує один із найкращих захистів проти Омікрону

Які препарати обирали українці

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 814 397,
  • Coronavac – 4 936 601,
  • AstraZeneca –1 636 272,
  • Moderna – 1 525 070,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ефективність різних вакцин проти коронавірусу

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Зеленський отримав результат COVID-тесту

Перед тим, як зустрітись з президентом Туреччини, глава держави Володимир Зеленський робив тест на коронавірус. Його результат був негативним. Річ у тім, що напередодні очільник Офісу Президента Андрій Єрмак підчепив COVID-19.

В Україні оновили зони карантину

Джерело: МОЗ

У червоній епідеміологічній зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.

Водночас під загрозою введення локдауну Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька області.

Кіровоградська та Полтавська області перебувають у жовтій зоні.


Актуальна карта карантину в Україні / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі 4 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 4 лютого у світі виявили понад 388 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,7 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Велика Британія та Бразилія.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

Дослідження коронавірусу

Нові серйозні побічні ефекти російської вакцини "Супутник V"

Джерело: МОЗ РФ

Російське МОЗ схвалило зміни інструкції щодо застосування вакцини "Супутник V". За даними розробників, після введення препарату у деяких пацієнтів може розвинутись остеоартрит (захворювання суглобів) та фотофобія (світлобоязнь).

Імовірність появи таких реакцій розробники оцінюють як "нечасту", тобто вони можуть розвинутись у середньому у кожного сотого щепленого. Однак це лише дані російських досліджень, які не мають підтверджень в міжнародній науковій спільноті.