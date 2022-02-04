Новини про коронавірус в Україні 4 лютого
Актуальна статистика захворювання: новий рекорд
Джерело: МОЗ
Станом на 4 лютого добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні становить 43 778. Це найвищі показники з початку пандемії. Серед інфікованих 4 381 дитина та 873 медпрацівники. До лікарень потрапили 4 328 людей з вираженими симптомами COVID-19.
Увага Як уберегти сім'ю, якщо захворіли на коронавірус
Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 174 пацієнти. Натомість видужали – 9 497 людей.
Коронавірус в областях: показники за добу
- Київ – 2869;
- Вінницька область – 1356;
- Волинська область – 1034;
- Дніпропетровська область – 2115;
- Донецька область – 1799;
- Житомирська область – 3310;
- Закарпатська область – 882;
- Запорізька область – 1060;
- Івано-Франківська область – 1959;
- Київська область – 1551;
- Кіровоградська область – 331;
- Луганська область – 805;
- Львівська область – 3791;
- Миколаївська область – 921;
- Одеська область – 4136;
- Полтавська область – 1202;
- Рівненська область – 2521;
- Сумська область – 2073;
- Тернопільська область – 1664;
- Харківська область – 1789;
- Херсонська область – 1058;
- Хмельницька область – 2081;
- Черкаська область – 1166;
- Чернівецька область – 994;
- Чернігівська область – 1311.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Охоплення тестуванням
За добу лабораторії провели 174 221 тест на визначення коронавірусної інфекції, зокрема методом ПЛР – 96 361, ІФА – 7229 досліджень та експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 70631.
Загальна статистика коронавірусу в Україні
Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 213 675 випадків захворювання. Станом на 4 лютого видужали 3 660 351 особа.
На жаль, жертвами коронавірусу стали 100 983 мешканців країни.
Вакцинація в Україні
Джерело: МОЗ
В Україні понад 15,4 мільйона людей вакцинувались проти коронавірусу. Кількість охочих отримати бустерне щеплення зросла. Впродовж доби 3 лютого щеплення проти коронавірусу отримали 75 304 людини. Першу дозу отримали 23 482 людини, другу дозу – 28 444 людини.
Актуально Понад 43 тисячі хворих на COVID-19 в Україні – це рекорд від початку пандемії
Крім того, додаткову дозу отримали 695 людей, бустерну дозу – 22 683 людини.
Щеплення проводили 987 мобільних бригад з імунізації 3 224 пункти щеплення та 426 центрів вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації проти COVID-19
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 420 207 людей:
- отримали першу дозу – 15 420 205 людей,
- отримали дві дози – 14 728 642 людини,
- отримали додаткову дозу – 19 423 людини,
- бустерну дозу – 421 057 людей.
Загалом проведено 30 589 327 щеплень.
Цікаво У МОЗ назвали вакцину, яка забезпечує один із найкращих захистів проти Омікрону
Які препарати обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 814 397,
- Coronavac – 4 936 601,
- AstraZeneca –1 636 272,
- Moderna – 1 525 070,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
Зеленський отримав результат COVID-тесту
Перед тим, як зустрітись з президентом Туреччини, глава держави Володимир Зеленський робив тест на коронавірус. Його результат був негативним. Річ у тім, що напередодні очільник Офісу Президента Андрій Єрмак підчепив COVID-19.
В Україні оновили зони карантину
Джерело: МОЗ
У червоній епідеміологічній зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.
Водночас під загрозою введення локдауну Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька області.
Кіровоградська та Полтавська області перебувають у жовтій зоні.
Актуальна карта карантину в Україні / Інфографіка МОЗ
Новини про коронавірус у світі 4 лютого
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 4 лютого у світі виявили понад 388 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,7 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Велика Британія та Бразилія.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал
Дослідження коронавірусу
Нові серйозні побічні ефекти російської вакцини "Супутник V"
Джерело: МОЗ РФ
Російське МОЗ схвалило зміни інструкції щодо застосування вакцини "Супутник V". За даними розробників, після введення препарату у деяких пацієнтів може розвинутись остеоартрит (захворювання суглобів) та фотофобія (світлобоязнь).
Імовірність появи таких реакцій розробники оцінюють як "нечасту", тобто вони можуть розвинутись у середньому у кожного сотого щепленого. Однак це лише дані російських досліджень, які не мають підтверджень в міжнародній науковій спільноті.