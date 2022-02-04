Новости о коронавирусе в Украине 4 февраля

Актуальная статистика заболевания: новый рекорд

Источник: Минздрав

По состоянию на 4 февраля суточный прирост больных COVID-19 в Украине составляет 43 778. Это самые высокие показатели с начала пандемии. Среди инфицированных 4 381 ребенок и 873 медработника. В больницы попали 4 328 человек с выраженными симптомами COVID-19.

Внимание Как уберечь семью, если заболели коронавирусом

От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 174 пациента. Зато выздоровели – 9 497 человек.

Коронавирус в областях: показатели за сутки

Киев – 2 869;

Винницкая область – 1 356;

Волынская область – 1 034;

Днепропетровская область – 2 115;

Донецкая область – 1 799;

Житомирская область – 3 310;

Закарпатская область – 882;

Запорожская область – 1 060;

Ивано-Франковская область – 1 959;

Киевская область – 1 551;

Кировоградская область – 331;

Луганская область – 805;

Львовская область – 3 791;

Николаевская область – 921;

Одесская область – 4 136;

Полтавская область – 1 202;

Ровненская область – 2 521;

Сумская область – 2 073;

Тернопольская область – 1 664;

Харьковская область – 1 789;

Херсонская область – 1 058;

Хмельницкая область – 2 081;

Черкасская область – 1 166;

Черновицкая область – 994;

Черниговская область – 1 311.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Охват тестированием

За сутки лаборатории провели 174 221 тест на определение коронавирусной инфекции, в частности методом ПЦР – 96 361, ИФА – 7 229 исследований и экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 70 631.

Общая статистика коронавируса в Украине

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировано 4 213 675 случаев заболевания. По состоянию на 4 февраля выздоровел 3 660 351 человек.

К сожалению, жертвами коронавируса стали 100 983 жителя страны.

Вакцинация в Украине

Источник: Минздрав

В Украине более 15,4 миллионов человек вакцинировались против коронавируса. Количество желающих получить бустерную прививку возросло. За сутки 3 февраля прививки против коронавируса получили 75 304 человека. Первую дозу получили 23 482 человека, вторую дозу – 28 444 человека.

Актуально Свыше 43 тысяч больных COVID-19 в Украине – это рекорд с начала пандемии

Кроме того, дополнительную дозу получили 695 человек, бустерную дозу – 22 683 человека.

Прививки проводили 987 мобильных бригад по иммунизации, 3 224 пункта прививки и 426 центров вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации против COVID-19

С начала вакцинальной кампании привито 15 420 207 человек:

получили первую дозу – 15 420 205 человек,

получили две дозы – 14 728 642 человека,

получили дополнительную дозу – 19 423 человека,

бустерную дозу – 421 057 человек.

Обратите внимание. В приложении "Дия" появились COVID-сертификаты для привитых бустером. Достаточно отправить запрос на портале или в приложении. Срок действия сертификата составляет 270 дней с момента получения бустерной дозы.

В общей сложности проведено 30 589 327 прививок.

Интересно В Минздраве назвали вакцину, которая обеспечивает одну из лучших защит против Омикрона

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 814 397,

Coronavac – 4 936 601,

AstraZeneca –1 636 272,

Moderna – 1 525 070,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Зеленский получил результат COVID-теста

Перед тем как встретиться с президентом Турции, глава государства Владимир Зеленский делал тест на коронавирус. Его результат был отрицательным. Дело в том, что накануне глава Офиса Президента Андрей Ермак заболел COVID-19.

В Украине обновили зоны карантина

Источник: Минздрав

В красной эпидемиологической зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровненская области.

В то же время, под угрозой введения локдауна Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая области.

Кировоградская и Полтавская области находятся в желтой зоне.

Актуальная карта карантина в Украине / Инфографика МОЗ

Обратите внимание! В Национальной академии наук пояснили, что карантинные ограничения в Украине пока отменять нельзя, на это есть ряд причин, в частности, мы не достигли достаточного уровня вакцинации населения.

Новости о коронавирусе в мире 4 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 4 февраля в мире выявили более 388 миллионов больных коронавирусом и более 5,7 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Великобритания и Бразилия.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал

Исследование коронавируса

Новые серьезные побочные эффекты российской вакцины "Спутник V"

Источник: Минздрав РФ

Российский Минздрав одобрил изменения инструкции относительно применения вакцины "Спутник V". По данным разработчиков, после введения препарата у некоторых пациентов может развиться остеоартрит (заболевание суставов) и фотофобия (светобоязнь).

Вероятность появления таких реакций разработчики оценивают как "нечастую", то есть они могут развиться в среднем у каждого сотого привитого. Однако это только данные российских исследований, которые не имеют подтверждений в международном научном сообществе.

Подчеркнем! В ЕС заявили, что не получали документов от России на регистрацию "Спутник V".