Новости о коронавирусе в Украине 4 февраля
Актуальная статистика заболевания: новый рекорд
Источник: Минздрав
По состоянию на 4 февраля суточный прирост больных COVID-19 в Украине составляет 43 778. Это самые высокие показатели с начала пандемии. Среди инфицированных 4 381 ребенок и 873 медработника. В больницы попали 4 328 человек с выраженными симптомами COVID-19.
Внимание Как уберечь семью, если заболели коронавирусом
От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 174 пациента. Зато выздоровели – 9 497 человек.
Коронавирус в областях: показатели за сутки
- Киев – 2 869;
- Винницкая область – 1 356;
- Волынская область – 1 034;
- Днепропетровская область – 2 115;
- Донецкая область – 1 799;
- Житомирская область – 3 310;
- Закарпатская область – 882;
- Запорожская область – 1 060;
- Ивано-Франковская область – 1 959;
- Киевская область – 1 551;
- Кировоградская область – 331;
- Луганская область – 805;
- Львовская область – 3 791;
- Николаевская область – 921;
- Одесская область – 4 136;
- Полтавская область – 1 202;
- Ровненская область – 2 521;
- Сумская область – 2 073;
- Тернопольская область – 1 664;
- Харьковская область – 1 789;
- Херсонская область – 1 058;
- Хмельницкая область – 2 081;
- Черкасская область – 1 166;
- Черновицкая область – 994;
- Черниговская область – 1 311.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Охват тестированием
За сутки лаборатории провели 174 221 тест на определение коронавирусной инфекции, в частности методом ПЦР – 96 361, ИФА – 7 229 исследований и экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 70 631.
Общая статистика коронавируса в Украине
С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировано 4 213 675 случаев заболевания. По состоянию на 4 февраля выздоровел 3 660 351 человек.
К сожалению, жертвами коронавируса стали 100 983 жителя страны.
Вакцинация в Украине
Источник: Минздрав
В Украине более 15,4 миллионов человек вакцинировались против коронавируса. Количество желающих получить бустерную прививку возросло. За сутки 3 февраля прививки против коронавируса получили 75 304 человека. Первую дозу получили 23 482 человека, вторую дозу – 28 444 человека.
Актуально Свыше 43 тысяч больных COVID-19 в Украине – это рекорд с начала пандемии
Кроме того, дополнительную дозу получили 695 человек, бустерную дозу – 22 683 человека.
Прививки проводили 987 мобильных бригад по иммунизации, 3 224 пункта прививки и 426 центров вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации против COVID-19
С начала вакцинальной кампании привито 15 420 207 человек:
- получили первую дозу – 15 420 205 человек,
- получили две дозы – 14 728 642 человека,
- получили дополнительную дозу – 19 423 человека,
- бустерную дозу – 421 057 человек.
В общей сложности проведено 30 589 327 прививок.
Интересно В Минздраве назвали вакцину, которая обеспечивает одну из лучших защит против Омикрона
Какие препараты выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 814 397,
- Coronavac – 4 936 601,
- AstraZeneca –1 636 272,
- Moderna – 1 525 070,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала
Зеленский получил результат COVID-теста
Перед тем как встретиться с президентом Турции, глава государства Владимир Зеленский делал тест на коронавирус. Его результат был отрицательным. Дело в том, что накануне глава Офиса Президента Андрей Ермак заболел COVID-19.
В Украине обновили зоны карантина
Источник: Минздрав
В красной эпидемиологической зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровненская области.
В то же время, под угрозой введения локдауна Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая области.
Кировоградская и Полтавская области находятся в желтой зоне.
Актуальная карта карантина в Украине / Инфографика МОЗ
Новости о коронавирусе в мире 4 февраля
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 4 февраля в мире выявили более 388 миллионов больных коронавирусом и более 5,7 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Великобритания и Бразилия.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал
Исследование коронавируса
Новые серьезные побочные эффекты российской вакцины "Спутник V"
Источник: Минздрав РФ
Российский Минздрав одобрил изменения инструкции относительно применения вакцины "Спутник V". По данным разработчиков, после введения препарата у некоторых пациентов может развиться остеоартрит (заболевание суставов) и фотофобия (светобоязнь).
Вероятность появления таких реакций разработчики оценивают как "нечастую", то есть они могут развиться в среднем у каждого сотого привитого. Однако это только данные российских исследований, которые не имеют подтверждений в международном научном сообществе.