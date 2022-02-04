Добова статика коронавірусу в Україні

Серед інфікованих 4 381 дитина та 873 медпрацівники. До лікарень потрапили 4 328 людей з вираженими симптомами COVID-19.

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Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 174 пацієнти. Натомість видужали – 9 497 людей.

Коронавірус в областях: показники за добу

  • Київ – 2869;
  • Вінницька область – 1356;
  • Волинська область – 1034;
  • Дніпропетровська область – 2115;
  • Донецька область – 1799;
  • Житомирська область – 3310;
  • Закарпатська область – 882;
  • Запорізька область – 1060;
  • Івано-Франківська область – 1959;
  • Київська область – 1551;
  • Кіровоградська область – 331;
  • Луганська область – 805;
  • Львівська область – 3791;
  • Миколаївська область – 921;
  • Одеська область – 4136;
  • Полтавська область – 1202;
  • Рівненська область – 2521;
  • Сумська область – 2073;
  • Тернопільська область – 1664;
  • Харківська область – 1789;
  • Херсонська область – 1058;
  • Хмельницька область – 2081;
  • Черкаська область – 1166;
  • Чернівецька область – 994;
  • Чернігівська область – 1311.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Охоплення тестуванням

За добу лабораторії провели 174 221 тест на визначення коронавірусної інфекції, зокрема методом ПЛР – 96 361, ІФА – 7229 досліджень та експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 70631.

Загальна статистика коронавірусу в Україні

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 213 675 випадків захворювання. Станом на 4 лютого видужали 3 660 351 особа.

На жаль, жертвами коронавірусу стали 100 983 мешканців країни.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал