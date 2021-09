Помог документальный сериал: мультимиллионера Дерста признали виновным в убийстве подруги

Мультимиллионера Роберта Дерста признали виновным в убийстве своей лучшей подруги Сьюзен Берман. Это произошло еще в 2000 году.

Берман застрелили в ее доме в Беверли-Хиллз. Накануне смерти она как раз готовилась рассказать полиции, как помогла скрыть убийство жены миллионера Кэтлин МакКормак-Дерст.

В целом мультимиллионера подозревают в убийстве 3 человек: жены, подруги и соседа.

Рассмотрение приговора назначено на 18 октября. Дерсту грозит пожизненное заключение.

Мультимиллионер мог никогда не попасть под суд, но он неожиданно сам себя выдал.

На HBO в 2015 году вышел минисериал The Jinx: The Life and Deaths Robert Durst. В конце финального эпизода Дерст пробормотал: "Что я сделал? Убил их, конечно".

Правоохранители сразу задержали мультимиллионера. Расследование продолжалось до 2021 года и существенно осложнилось из-за пандемии коронавируса.

Сейчас Дерст находится на самоизоляции.

В США расследуют смерть блогерши