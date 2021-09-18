Допоміг документальний серіал: мультимільйонера Дерста визнали винним у вбивстві подруги

18 вересня 2021 , 15:19
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Джерело:

The Guardian

Мультимільйонера Роберта Дерста визнали винним в убивстві своєї найкращої подруги Сьюзен Берман. Це сталося ще у 2000 році.

Берман застрелили в її будинку у Беверлі-Гіллз. Напередодні смерті вона саме готувалася розповісти поліції, як допомогла приховати вбивство дружини мільйонера Кетлін МакКормак-Дерст.

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Загалом мультимільйонера підозрюють у вбивстві 3 людей: дружини, подруги та сусіда.

Розгляд вироку призначили на 18 жовтня. Дерсту загрожує довічне ув'язнення. 

Мультимільйонер міг ніколи не потрапити під суд, але він несподівано сам себе видав.

На HBO у 2015 році вийшов мінісеріал The Jinx: The Life and Deaths Robert Durst. Наприкінці фінального епізода Дерст пробурмотів: "Що я зробив? Вбив їх, звісно".

Правоохоронці відразу затримали мультимільйонера. Розслідування тривало до 2021 року і суттєво ускладнилося через пандемію коронавірусу.

Наразі Дерст перебуває на самоізоляції. 

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  • Також поруч правоохоронці виявили мертвого 34-річного Кевіна Олександра Аккорто. 
  • Правоохоронці припускають, що він спершу вбив дівчину, а тоді наклав на себе руки.
  • Наразі триває розслідування. Правоохоронці не розкривають деталей.
  • ЗМІ повідомляють, що Ганьє та Аккорто не була парою. 
  • Сусіди спростовують інформацію, що до будинку загиблої міг пробратися сторонній.
Автор: Мар'яна Бекало