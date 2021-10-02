Как понять, что пора расставаться

Когда стоит расставаться? Этот вопрос мне задают часто. И он меня, если честно, ставит в тупик. Тем не менее, есть понятные критерии, которые помогут вам осознать, что назад дороги нет. О них и поговорим.

Нужно понимать, что есть сотни пар, которые уже сто раз переступили «красную линию», после которой не может быть возврата. Но живут годами, а некоторые даже десятилетиями. Переступая и переступая ее вновь.

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А еще у каждого свой предел:

Кто-то может простить измену, кто-то никогда.

Кто-то уходит от мужа, который не может найти работу, а кто-то всю жизнь его содержит.

Кто-то не прощает ничего, а кто-то терпит – до нервных срывов, до антидепрессантов и серьезных проблем со здоровьем, и – все равно не уходит.

И, если есть вопрос, значит, нет настоящей готовности к решению. Но есть сомнения. Давайте поговорим о них.

Итак, как же понять, претерпевают ли ваши отношения временный спад или чувства остыли навсегда?

Есть фундаментальные вещи , на которых, держатся отношения:

умение разговаривать и проходить конфликты;

влечение;

искренний интерес к партнеру;

общие ценности.

Что у Вас с коммуникацией?

Понимает ли ваш партнер вас? А Вы его?

Как заканчиваются в Вашей паре конфликты? Есть ли они вообще (часто это показатель, что отношения скорее живы, чем мертвы!) или вы давно махнули рукой на возможность быть услышанным и понятым партнером?

Умеете ли договариваться? Приходить к общему знаменателю? А если нет, то в чем причина?

Причин может быть множество – от нежелания договориться, до того, что Ваше мнение просто обесценивают. И все это – серьезный аргумент в пользу скоротечного финала. Или в пользу "починки" отношений, если оба хотят научиться слушать и доносить. Позицию.

Что у Вас с сексом?

Вы чувствуете влечение к своему партнеру?

Хочется ли близости с ним, именно с ним, этим конкретным человеком?

Вызывает ли он у вас восхищение или умиление в какие-то моменты?

Наслаждаетесь ли вы совместностью?

Хорошо ли вам?

Очень рядом, но другое.

Вызывает ли ваш партнер, его мнения, взгляды на жизнь интерес?

Смешно ли вам, когда он шутит?

Волнуют ли вас его чувства и состояния?

Интересуют ли вас его начинания и проекты? Готовы ли вы их искренне поддержать?

Уважаете ли вы своего партнера?

Что с планами на жизнь?

Фейричный секс с сантехником (или профурсеткой) не зря стал мемом: на одном сексе серьезные отношения далеко не уедут.

Если Вы мечтаете о ребенке, а лучше о трех, а лучше о большой семье с кучей малышей, а он чайлд-фри, и детей обходит десятой дорогой. Это – проблема.

Или Вы мечтаете о том, чтобы много путешествовать, и пожить в разных странах, а он клинический домосед. И это – тоже проблема.

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Если Ваши планы на жизнь радикально расходятся, и Вы не хотите жертвовать своими ради партнера, это в итоге это станет причиной серьезнейших конфликтов.

А если захотите пожертвовать – это станет причиной неудовлетворенности, раздражения, депрессии и… снова конфликтов(

Есть очень важный маркер отношений: как часто люди вместе смеются. Шутят. Дурачатся. Хохочут до упаду.

Понятно, что все мы иногда то ссоримся то миримся, то плачем, то смеемся. И все же: как Вы в этих отношениях себя базово чувствуете?

Что с Вашим настроением, самооценкой? И если самооценка на нуле, радости совсем мало, не хочется ни смеяться, ни улыбаться, зато много слез, тяжелых мыслей, обид, обвинений, упадочных настроений, самоедства, тревожности, то вывод напрашивается сам собой.

Почему вы в этих отношениях? Что они вам дают?

В отношениях мы внутренне растем и развиваемся, строим общие планы, получаем поддержку, учимся разрешать конфликты, чувствуем себя в безопасности, радуемся, наслаждаемся, в конце концов. Дайте себе очень честный ответ, что получаете Вы?

Если единственный бонус – бегство от одиночества, то такие отношения – точно путь в никуда.

Вспомнила еще одну причину оставаться в безнадежном союзе. Самую, на мой взгляд, дурацкую. "Жаль потраченных на этого человека лет, надо было это делать раньше"…

Ну, здесь, как в анекдоте: "Софочка, почему ты уходишь от меня именно сегодня? Ведь я невыносим уже много лет".

Тут точно стоит поступать, как Софочка. Уходить, и именно сегодня.