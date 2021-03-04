То, что не реализуется в жизни, мы часто компенсируем с помощью художественных произведений.

Судя по вашим вопросам, тема "как понять себя" и "как понять, чего я хочу" волнует и отзывается. Я писала, что клинический психолог Мишель Лежуайо придумал целый тестовый список того, как наши пристрастия в кино и литературе отражают наши желания и потребности. Читайте також Лучшее время действовать – сейчас: как перестать откладывать все на потом

Что о вас говорят ваши любимые книги

Я не большой фанат тестов – всегда убеждаюсь, что живого человека в список вопросов впихнуть невозможно. Но вдруг найдете что-то полезное для себя.

Итак.

"Фильмы и книги рассказывают об одном: о занятиях, желаниях, идеалах или личных качествах, о которых мы не можем перестать думать", – утверждает Мишель Лежуайо.

С чего начать исследование? Проинспектируйте список собранных, просмотренных или прочитанных фильмов и книг. В вашей коллекции больше всего фантастики? Психологии? Вам нравятся триллеры? Поэзия Серебряного века? Выделите основную тему (или несколько).

"Каждая из них отражает одну из возможных граней нашего "Я", – считает Мишель Лежуайо. Что, в общем, логично. Что в себя загружаем, теми смыслами и живем.

Психолог составил словарь смыслов для ваших фильмов и книг. Итак, если вам больше всего интересен:

– научный и/или исторический жанр – скорее всего, вы испытываете трудности с тем, чтобы просто наслаждаться жизнью;

– медицина и здоровый образ жизни – склонность к ипохондрии, мнительности и тревожности;

– классика – ностальгия по прошлому, страх сойти с проторенной дороги и реализовать свои личные желания;

– ужасы – потребность в том, чтобы вас успокоили;

– путешествия – стремление убежать от рутины, жажда приключений;

– романтика – склонность идеализировать любовные отношения или желание смягчить переживание своих разочарований;

– остросюжетные триллеры – потребность в сильных эмоциях и поиск справедливости;

– философия – потребность найти смысл в жизни и/или излишние умствования;

– психология – желание понять свою историю и/или постараться избежать психотерапии;

– эротика – потребность нарушить табу.

После такого теста и самоанализа, предлагается понять, что же не реализуется в жизни, а компенсируется с помощью кино и литературы?

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А дальше – как кого понесет: начертить карту желаний, личных стремлений, точнее определить мотивации, начать нечто новое или поменять что-то в реальной жизни.