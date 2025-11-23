На Кипре пытались похитить находящегося в розыске экс-министра энергетики Украины, – СМИ

Кипрские медиа сообщают, что в городе Ларнака, расположенном на юго-востоке острова, неизвестные лица пытались похитить 51-летнего мужчину. Десять лет назад он занимал должность министра энергетики Украины.

За дело взялась полиция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyprus Times і Cyprus Mail.

Что известно о попытке похищения экс-министра энергетики на Кипре?

По данным Cyprus Times,украинец занимал министерскую должность примерно десятилетие назад.

51-летний мужчина рассказал полиции, что 20 ноября он находился в своем доме вместе с 36-летней женщиной и 72-летним мужчиной. Они заметили неподалеку припаркованный коммерческий фургон, в котором находились три человека.

Авто показалось подозрительным, поэтому 51-летний мужчина вместе с 72-летним знакомым подошли, чтобы выяснить ситуацию. Когда они приблизились, на них якобы напали три человека в хирургических масках. Потерпевшие среагировали и дали отпор, после чего нападавшие скрылись, оставив автомобиль на месте происшествия.

При осмотре фургона выяснилось, что номерные знаки не принадлежат этому транспортному средству. Внутри также обнаружили пистолет с пустым магазином и другие возможные вещественные доказательства.

Полиция Ларнаки продолжает розыск подозреваемых.

Как уточняет Cyprus Mail, по данным полиции, инцидент произошел в четверг 20 ноября около 19:20. Мужчина заявил, что трое нападавших пытались затащить его в фургон силой.

Сообщается также, что и 51-летний, и 72-летний мужчины получили незначительные травмы.

Справка: в период с декабря 2014 до апреля 2016 года должность министра энергетики и угольной промышленности Украины в правительстве Арсения Яценюка занимал Владимир Демчишин. Он родился 12 ноября 1974 года, то есть сейчас ему как раз 51 год. На сайте МВД Демчишин значится как лицо, объявленное в розыск.

