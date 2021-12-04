После ареста в Киеве боевики начали искать палача "Палыча" из-за "госизмены"

Оккупационные власти на Донбассе объявили в розыск руководителя донецкой пыточной "Изоляция" Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч". Случилось это после того, как Служба безопасности Украины задержала изверга.

Об этом сообщил член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

Важно Убийца, садист и психопат: кто такой Денис "Палыч" Куликовский, которого поймала СБУ

Он подчеркнул, что до того, как "Палыча" арестовали в Украине, пророссийским боевикам и дела не было до того, какие зверства совершал Куликовский в "Изоляции".

Пока садист находился в Донецке, пытки и убийство, совершенное 6 лет назад, никого не волновали,

– констатировал Казанский.

По его словам, боевики "ДНР" обвиняют "Палыча" в:

"государственной измене",

нанесении травм и увечий заключенным,

в убийстве, совершенном еще в 2015 году.

Казанский отметил, что боевики ссылаются на свидетельские показания бывших узников "Изоляции".

Таким образом, показания пленного украинского журналиста Станислава Асеева, написавшего об ужасах "Изоляции" целую книгу "Светлый путь", сами боевики официально признали правдивыми. Ранее рассказы Асеева они объявляли "клеветой на республику" и "украинской пропагандой",

– объяснил член украинской делегации в ТКГ.

Задержание боевика "Палыча": главное

9 ноября 2021 года СБУ поймала руководителя донецкой пыточной "Изоляция" Дениса Куликовского, более известного под прозвищем "Палыч".

К задержанию боевика украинские спецслужбы готовились более 1,5 лет. Против террориста искали доказательства преступной деятельности.

Суд избрал боевику меру пресечения – 60 дней под стражей без права внесения залога.

Почему это важно "Палыч" с особой жестокостью пытал украинцев в "Изоляции". Бывшие украинские пленные, которым удалось выжить после нечеловеческих издевательств, называют Куликовского настоящим садистом и психопатом. Один из экс-пленных рассказал, что "Палыч" выбирал себе постоянных жертв, над которыми планомерно издевался. Он запрещал людям есть все, кроме каши, избивал, унижал и поливал водой под высоким давлением.

Как СБУ поймала палача "Палича": смотрите видео​

Полный текст публикации Дениса Казанского:

Боевики "ДНР" объявили в розыск главного изверга "Изоляции" Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч". Его обвиняют в "государственной измене", нанесении травм и увечий заключенным, а также в убийстве, совершенном еще в 2015 году.

Характерно, что произошло это только после того, как Палыча арестовали в Украине, и он сам стал давать показания о своих "подвигах". Пока садист находился в Донецке, пытки и убийство, совершенное 6 лет назад, никого не волновали.

Очень важно, что в тексте мы видим ссылку на свидетельские показания Бражникова и Асеева – бывших узников "Изоляции". Таким образом, показания пленного украинского журналиста Станислава Асеева, написавшего об ужасах "Изоляции" целую книгу "Светлый путь", сами боевики официально признали правдивыми. Ранее рассказы Асеева они объявляли "клеветой на республику" и "украинской пропагандой".