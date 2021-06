После обвала дома в Майами: семья до сих пор получает звонки от родственников из-под завалов

После обвала многоэтажки в Майами исчезла пожилая пара Арни и Мириам Ноткин. Но даже после этого их родственники продолжают получать от них звонки.

Издание пишет, что родственники получают звонки со стационарного телефона. Однако спасатели не смогли найти в вероятном месте их проживания никаких признаков живых людей.

От супругов со стационарного телефона продолжают поступать звонки

Телефон пожилых супругов был размещен возле их кровати. Родственники говорят, что первый звонок получили почти после 24 часов после разрушения дома.

Причем родственники до сих пор получают звонки, хоть завал произошел еще 24 июня. Спасатели отреагировали на слова родных и пытались найти людей, однако ничего не удалось. Они говорят, что уже "исчерпали все ресурсы", чтобы проверить или найти пару живым. Но это не помогло – признаков живых людей не нашли.

Это не имеет никакого смысла: как бы вы могли позвонить, если бы вы попали под завал? Но мы направили ресурсы на территорию, где была квартира, и ничего не нашли,

– заявил руководитель пожарной службы Майами Дэйв Дауни.

Myriam and Arnie Notkin lived at unit 302. Family member confirmed to me that on Friday they received 16 calls from their land line. #SurfsideCollapse #SurfsideBuildingCollapse @cgtnamerica

Родные надеются, что это не чья-то "больная выходка", ведь родственники ни разу не получили ответа на звонки. До сих пор эксперты не могут понять, как именно приходят звонки.

Мнение эксперта

Профессор электротехники Нью-Йоркского университета Тед Раппапорт говорит, что такое случается только с мобильными телефонами, а не со стационарными.

Раппапорт говорит, что звонки могут быть следствием сбоя. Возможно в телефон попал мусор. Однако странно то, что звонят постоянно на один и тот же номер. Более того, родственники других пропавших без вести не сообщали об этих звонках.

"Это достаточно необычно, что дает надежду на то, что там есть кто-то живой, какой-то защищенный в завалах и пытается сигнализировать, что они там", – выразил надежду профессор.

Число жертв вновь возросло

По состоянию на 30 июня, издание сообщило, что количество погибших возросло до 16 человек. До сих пор 149 человек считаются пропавшими без вести.

Спасатели извлекли из-под завалов тела еще 4 погибших. Об этом сообщила мэр Майами Даниэлла Ливайн Кава.

Мчс до сих пор продолжают работу. Они работают на месте трагедии уже 7 дней.

Трагедия в Майами: коротко