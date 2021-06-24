Причины обрушения также пока неизвестны. Предварительно известно, что дом рухнул 23 июня.

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Трагедия в Майами

Многоэтажный дом обрушился в Сарфсайди под Флоридой. Известно, что обрушение произошло ориентировочно в 2 часа ночи. На кадрах видно: здание просто ообрушилось.

На месте трагедии работают полицейские и чрезвычайники. Предварительно известно, что на место направили 80 бригад спасателей.

На данный момент нет сообщений о количестве раненых. Также не сообщается, сколько людей было в здании. Предварительно известно, что обрушился 12-этажный дом, построенный еще в 1981 году.

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