Причины обрушения также пока неизвестны. Предварительно известно, что дом рухнул 23 июня.
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Трагедия в Майами
Многоэтажный дом обрушился в Сарфсайди под Флоридой. Известно, что обрушение произошло ориентировочно в 2 часа ночи. На кадрах видно: здание просто ообрушилось.
На месте трагедии работают полицейские и чрезвычайники. Предварительно известно, что на место направили 80 бригад спасателей.
На данный момент нет сообщений о количестве раненых. Также не сообщается, сколько людей было в здании. Предварительно известно, что обрушился 12-этажный дом, построенный еще в 1981 году.
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