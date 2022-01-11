"После праздников" наступило: как выросли темпы вакцинации в Украине
Источник:Минздрав
За сутки 10 января 96 385 человек вакцинировали против COVID-19. По сравнению с предыдущим днем, когда прививки сделали всего примерно 20 376 человек, показатели растут.
Старт вакцинации COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С этого времени более 14 миллионов украинцев получили базовый курс прививки против коронавируса.
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Суточная статистика
Так, за прошедшие сутки первую дозу получили 29 242 человека, вторую – 59 075 человек. В то время как дополнительную дозу получили 445 человек, а бустерную – 7 623 человека.
Прививки проводили 824 мобильных бригады по иммунизации, 3 282 пункта прививки и 439 центров вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании привили 14 842 428 человек, из них:
- получили первую дозу – 14 842 426 человек;
- получили две дозы – 14 039 548 человек;
- получили дополнительную дозу – 6 669 человек;
- бустерную дозу – 28 085 человек.
В общей сложности провели 28 916 728 прививок.
48% украинцев уже привиты
В Минздраве также отметили, что уже почти 48% взрослых украинцев получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.
Среди лидеров – Киевская, Полтавская и Днепропетровская области. Более половины взрослого населения там привито одной или двумя дозами.
Меньше всего жителей вакцинировано на западе Украины – в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Как получить прививку
Привиться первой и второй дозой вакцины или получить бустерную дозу, если вы вакцинировались более 6 месяцев назад, можно в любом пункте или центре вакцинации.
Адреса и контакты доступны на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.
Дополнительная доза / Инфографика 24 канала
Бустерная доза / Инфографика 24 канала