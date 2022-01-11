К сожалению, еще 219 инфицированных умерли. В больницы с COVID-19 или с имеющимися признаками болезни попали 915 человек. Выздоровел 7 761 человек.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1 192;
- Винницкая область – 203;
- Волынская область – 98;
- Днепропетровская область – 150;
- Донецкая область – 288;
- Житомирская область – 40;
- Закарпатская область – 157;
- Запорожская область – 179;
- Ивано-Франковская область – 159;
- Киевская область – 259;
- Кировоградская область – 49;
- Луганская область – 151;
- Львовская область – 195;
- Николаевская область – 114;
- Одесская область – 266;
- Полтавская область – 440;
- Ровненская область – 145;
- Сумская область – 162;
- Тернопольская область – 104;
- Харьковская область – 309;
- Херсонская область – 75;
- Хмельницкая область – 209;
- Черкасская область – 192;
- Черновицкая область – 158;
- Черниговская область – 135.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы тестирования населения
В общем за сутки удалось протестировать 65 191 человека на наличие болезни, в частности:
- методом ПЦР – 29 112;
- методом ИФА – 4 745;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 334
Общие цифры с начала пандемии
За все время пандемии в Украине: коронавирусом заболело – 3 709 871 лицо. Удалось выздороветь – 3 522 547 людям. К сожалению, умерли 97 544 жителя Украины.
По состоянию на утро 11 января в Украине в целом провели 16 995 958 ПЦР-тестирований.