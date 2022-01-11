К сожалению, еще 219 инфицированных умерли. В больницы с COVID-19 или с имеющимися признаками болезни попали 915 человек. Выздоровел 7 761 человек.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 192;

Винницкая область – 203;

Волынская область – 98;

Днепропетровская область – 150;

Донецкая область – 288;

Житомирская область – 40;

Закарпатская область – 157;

Запорожская область – 179;

Ивано-Франковская область – 159;

Киевская область – 259;

Кировоградская область – 49;

Луганская область – 151;

Львовская область – 195;

Николаевская область – 114;

Одесская область – 266;

Полтавская область – 440;

Ровненская область – 145;

Сумская область – 162;

Тернопольская область – 104;

Харьковская область – 309;

Херсонская область – 75;

Хмельницкая область – 209;

Черкасская область – 192;

Черновицкая область – 158;

Черниговская область – 135.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования населения

В общем за сутки удалось протестировать 65 191 человека на наличие болезни, в частности:

методом ПЦР – 29 112;

методом ИФА – 4 745;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 334

Общие цифры с начала пандемии

За все время пандемии в Украине: коронавирусом заболело – 3 709 871 лицо. Удалось выздороветь – 3 522 547 людям. К сожалению, умерли 97 544 жителя Украины.

По состоянию на утро 11 января в Украине в целом провели 16 995 958 ПЦР-тестирований.

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