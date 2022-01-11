На жаль, ще 219 інфікованих померли. До лікарень з COVID-19 або з наявними ознаками хвороби потрапили 915 осіб. Натомість одужала 7 761 людина.
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Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1 192;
- Вінницька область – 203;
- Волинська область – 98;
- Дніпропетровська область – 150;
- Донецька область – 288;
- Житомирська область – 40;
- Закарпатська область – 157;
- Запорізька область – 179;
- Івано-Франківська область – 159;
- Київська область – 259;
- Кіровоградська область – 49;
- Луганська область – 151;
- Львівська область – 195;
- Миколаївська область – 114;
- Одеська область – 266;
- Полтавська область – 440;
- Рівненська область – 145;
- Сумська область – 162;
- Тернопільська область – 104;
- Харківська область – 309;
- Херсонська область – 75;
- Хмельницька область – 209;
- Черкаська область – 192;
- Чернівецька область – 158;
- Чернігівська область – 135.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи тестування населення
Загалом за добу вдалося протестувати 65 191 людина на наявність хвороби, зокрема:
- методом ПЛР – 29 112;
- методом ІФА – 4 745;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 334
Загальні цифри від початку пандемії
За весь час пандемії в Україні: на коронавірус захворіла – 3 709 871 особа. Вдалося одужати – 3 522 547 людям. На жаль, померли 97 544 мешканця України.
Станом на ранок 11 січня в Україні Усього провели 16 995 958 ПЛР-тестувань.