На жаль, ще 219 інфікованих померли. До лікарень з COVID-19 або з наявними ознаками хвороби потрапили 915 осіб. Натомість одужала 7 761 людина.

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 192;

Вінницька область – 203;

Волинська область – 98;

Дніпропетровська область – 150;

Донецька область – 288;

Житомирська область – 40;

Закарпатська область – 157;

Запорізька область – 179;

Івано-Франківська область – 159;

Київська область – 259;

Кіровоградська область – 49;

Луганська область – 151;

Львівська область – 195;

Миколаївська область – 114;

Одеська область – 266;

Полтавська область – 440;

Рівненська область – 145;

Сумська область – 162;

Тернопільська область – 104;

Харківська область – 309;

Херсонська область – 75;

Хмельницька область – 209;

Черкаська область – 192;

Чернівецька область – 158;

Чернігівська область – 135.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування населення

Загалом за добу вдалося протестувати 65 191 людина на наявність хвороби, зокрема:

методом ПЛР – 29 112;

методом ІФА – 4 745;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 334

Загальні цифри від початку пандемії

За весь час пандемії в Україні: на коронавірус захворіла – 3 709 871 особа. Вдалося одужати – 3 522 547 людям. На жаль, померли 97 544 мешканця України.

Станом на ранок 11 січня в Україні Усього провели 16 995 958 ПЛР-тестувань.

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