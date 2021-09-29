После убийства ІТ-шника Цепкало призвал белорусов защищаться от силовиков

Сотрудники белорусского КГБ ворвались в квартиру программиста Андрея Зельцера и убили его. Оппозиционный политик Валерий Цепкало призвал белорусов последовать примеру погибшего и противостоять силовикам.

В своем телеграме Цепкало отметил, что погибший IT-шник дал отпор банде, работающей на президента-самозванца. За подобные высказывания он уже получил уголовное дело.

Напомним В Беларуси во время спецоперации убили силовика КГБ: режим диктатора обвинил оппозицию

"Белорусы дадут отпор"

Цепкало написал: силовикам, еще не запятнавшим свою совесть, стоит арестовать главного преступника страны – самопровозглашенного президента Лукашенко. Он, по словам политика, несет наибольшую угрозу государству.

Что касается Андрея Зельцера, в которого выстрелили силовики, Цепкало отметил: это было достойное противостояние системе. Именно так, по его словам, белорусы должны защищать свою честь, семью и дом.

Белорусы обязательно дадут отпор бандам, если сотрудники, еще не запятнавшие себя кровью, не вернут в страну закон и не арестуют главного террориста центральной Европы,

– написал Цепкало.

Что говорит КГБ Беларуси

Между тем, следственный комитет Беларуси открыл против Валерия Цепкало очередное дело. Там его призыв защищаться назвали попыткой "террористического захвата власти" и угрозой нацбезопасности.

Гибель IT-шника и убийство сотрудника КГБ: главное

28 сентября в Минске сотрудники КГБ проводили спецоперацию, во время которой пытались попасть в одну из квартир.

Как сообщалось, они "отрабатывали адреса, по которым могут находиться причастные к терроризму".

Силовиков встретил мужчина с ружьем, выстреливший в одного из сотрудников. Впоследствии он скончался.

Правоохранители открыли ответный огонь и убили нападающего.

Спецслужбы распространили соответствующее видео, которое сняли камеры наблюдения в подъезде. Оппозиция называет эти кадры постановочными.

Полный текст публикации Валерия Цепкало

Лукашенко украл выборы, украл закон и предоставил право на произвольное убийство белорусов наемникам в погонах в расчете на то, что его бандиты смогут безнаказанно унижать, пытать, насиловать и убивать мирных граждан.

Но самозванец просчитался. Последователям фашистов и НКВД неизвестны гены потомков партизан. Андрей дал отпор оборотням в погонах и напомнил белорусам о чести и достоинстве, о долге и обязанности защищать себя, свой дом и свою семью. Андрей показал, как нужно отвечать тем, кто сегодня считает, что если у них оружие, значит они правы.

Белорусы обязательно дадут отпор бандам, если сотрудники, еще не запятнавшие себя кровью, не вернут в страну закон и не арестуют главного террориста центральной Европы. Мирному, но справедливому народу Беларуси просто не оставили иного выбора.