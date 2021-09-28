Ворвались в квартиру с оружием

В сети уже опубликовали видео с места происшествия. На нем видно, как силовики хлопают в дверь квартиры и требуют, чтобы хозяева открыли.

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После предупреждения, работники КГБ выбили дверь и с оружием ворвались в помещение. На ролике видно, что внутри их ждали мужчина с ружьем в руках и женщина, которая все снимала на видео. Когда силовики ворвались, житель квартиры начал стрелять, а те открыли ответный огонь. Мужчина смертельно ранил одного из правоохранителей, после чего его застрелили.

Обратите внимание! Редакция 24 канала по этическим соображениям решила не публиковать видео спецоперации. Вы можете просмотреть его по ссылке. Предупреждаем, что на кадрах есть сцены жестокости (18+).

Силовики обвиняют во всем оппозицию

Работники КГБ заявили, что проводили спецоперацию по адресу проживания участников "экстремистского сообщества", связанного с оппозицией. Они призвали привлечь к ответственности тех, кто находится за границей и "финансирует террористов".

Следственный комитет Белоруссии открыл уголовное дело по статье об убийстве лица при исполнении служебных обязанностей.

Что известно о стрелявшем мужчине

По неподтвержденным данным, 32-летнего нападающего звали Андрей Зельцер, пишет "Еврорадио". Он работал в крупной белорусской IT-компании – EPAM Systems. СМИ также пишут, что у убитого силовиками мужчины остались жена и маленький сын. Известно, что у Зельцера якобы было два гражданства – белорусское и американское.

Друзья программиста узнали его на видео и утверждают, что на кадрах – Андрей.

Кстати, в своем инстаграме Зельцер ранее публиковал фотографию ружья, из которого он очевидно и выстрелил в силовика.

Интересно! Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко называл директора EPAM Systems Аркадия Добкина спонсором протестов против режима.



В силовика стрелял программист Андрей Зельцер / Фото Mash