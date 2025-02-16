Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @livz_fitz.

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Среди ненужных безделушек она нашла невероятную вещь – дизайнерские часы 1980-х годов, которые стоят сотни долларов. Подробнее об этой истории женщина рассказала в тиктоке.

По ее словам, все началось, когда однажды она зашла в местный комиссионный магазин и потратила 100 долларов на сумку с таинственным содержимым. Среди ее последней находки были часы Gucci 11/12.

Справка. Эта модель была очень популярной в 1980-х годах. Покупатели даже выстраивались в очереди возле магазинов, чтобы ее приобрести.

Когда я достала часы, мое сердце остановилось, а руки затряслись,

– отметила девушка.

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Благодаря опыту работы в компании по производству роскошных часов, американка знала, как распознать настоящее изделие. Она проверила выгравированный логотип, номер SKU и другие ключевые детали, в частности механизм под крышкой – он был настоящим.

"Я мечтала о них много лет, но для студентки небольшой дополнительный доход всегда соблазнителен. Когда примерила часы, они оказались тесными, и я поняла, что это не мое", – рассказала Оливия.

Студентка решила выставить часы на продажу за 650 долларов, надеясь, что однажды приобретет себе такие же.